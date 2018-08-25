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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

رئیس شورای شهر پردیس مطرح کرد؛

تداوم قطعی آب فاز ۲ پردیس/آتش سوزی شبکه برق جاجرود سبب قطعی آب شد

تداوم قطعی آب فاز ۲ پردیس/آتش سوزی شبکه برق جاجرود سبب قطعی آب شد

پردیس- رئیس شورای شهر پردیس از تداوم قطعی آب در فاز ۲ پردیس خبر داد و گفت: آتش سوزی شبکه برق جاجرود سبب قطعی آب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از تداوم قطعی آب در فاز ۲ پردیس تا پایان امروز خبر داد و اظهار داشت: قطعی آب به علت آتش سوزی در خطوط ارتباط شبکه برق جاجرود ایجاد شده است.

رئیس شورای شهر پردیس در ادامه افزود:  آتش سوزی و به تبع آن اختلال در شبکه برق رسانی باعث قطعی آب فاز دو شهر پردیس شده است و در این زمینه پیگیری مجموعه شورای شهر پردیس برای تسریع در رفع مشکل قطعی آب ادامه دارد.

موسوی با بیان اینکه علت دقیق این آتش سوزی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد گفت: از مردم و شهروندان عزیز می خواهیم صبور باشند تا کارشناسی به طور دقیق صورت گیرد.


 

کد مطلب 4384131

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