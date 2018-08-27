۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۱۸

دستگاهی که صدا شما را ساکت می کند!

در محیط های شلوغ با خیال راحت با موبایل حرف بزنید

در محیط های شلوغ با خیال راحت با موبایل حرف بزنید

دستگاهی ساخته شده که جلوی دهان فرد قرار می گیرد و به او کمک می کند در محیط های شلوغ بدون منتشر شدن صدایش با موبایل صحبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی دستگاهی ساخته که صدای فرد را ساکت می کند و BLOXVOX نام گرفته است. کافی است فرد میکروفون مربوط به هدفون دستگاه موبایل را در قاب دستگاه قرار دهد و دستگاه را جلوی دهانش قرار دهد. این امر سبب می شود محاوره فرد با صدای بلند پخش نشود. این دستگاه به کاربر کمک می کند در محیط های شلوغ به راحتی با موبایل صحبت کند و نگران شنیده شدن صدایش نباشد.

کد خبر 4384151
شیوا سعیدی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها