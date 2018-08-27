در محیط های شلوغ با خیال راحت با موبایل حرف بزنید

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی دستگاهی ساخته که صدای فرد را ساکت می کند و BLOXVOX نام گرفته است. کافی است فرد میکروفون مربوط به هدفون دستگاه موبایل را در قاب دستگاه قرار دهد و دستگاه را جلوی دهانش قرار دهد. این امر سبب می شود محاوره فرد با صدای بلند پخش نشود. این دستگاه به کاربر کمک می کند در محیط های شلوغ به راحتی با موبایل صحبت کند و نگران شنیده شدن صدایش نباشد.