چین ادعای ترامپ در خصوص کارشکنی در خلع سلاح کره شمالی را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه چین ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در مورد اینکه پکن مانع پیشرفت روند خلع سلاح کره شمالی شده رد کرد.

ترامپ دیروز جمعه اعلام کرد که سفر «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به کره شمالی را که برای هفته آینده برنامه ریزی شده بود، لغو کرده است.

وی در توجیه این اقدام خود، فقدان پیشرفت در روند خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره را عنوان کرد.

رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با انتشار چندین پیام توییتری ادعا کرد که در روند خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره «پیشرفت کافی» حاصل نشده است و چین را به دلیلِ نبرد تجاری کنونی میان واشنگتن و پکن، در ممانعت از پیشرفت این روند مورد انتقاد قرار داد.

ترامپ در یک پیام توییتری نوشت: «افزون بر این، به دلیل موضع سرسختانه ما در حوزه تجارت با چین، من گمان نمی کنم که آنها (چین) در روند خلع سلاح هسته ای همچون گذشته همکاری نمایند (به رغم اجرایی شدن تحریمهای سازمان ملل)».