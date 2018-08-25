۸ پروژه ملی بزرگ در حوزه راه های استان زنجان در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سید علایی ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل راه و شهرسازی استان زنجان که در سالن همایش شهید شهریاری صداوسیمای مرکز زنجان برگزار شد، با تأکید بر اینکه یکی از سیاست‌های این وزارتخانه، انتخاب و انتصاب مدیران از داخل خود مجموعه وزارتخانه است، افزود: خوشبختانه این سیاست تا به امروز دنبال شده و دلیل اصلی آن نیز برخورداری وزارت راه و شهرسازی‌از پتانسیل‌های توانمند در داخل این مجموعه است.



وی با اشاره به اینکه تا به امروز اقدامات شایانی درزمینه بازآفرینی شهری در دولت انجام‌شده و به همین خاطر این موضوع را می‌توان یکی از سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم دانست، تصریح کرد: گام‌هایی که تا به امروز درزمینه بازآفرینی شهری در این دولت برداشته‌شده، حاکی از اهتمام جدی دولت به این موضوع در سطح کشور است.

سید علایی از زنجان به‌عنوان استانی که با هفت استان دیگر ارتباط داشته و همین ویژگی آن را به کریدور شرق به غرب تبدیل کرده است، یادکرد و ادامه داد: علاوه بر این زنجان جزو استان‌هایی است که درزمینه‌های مختلف ازجمله تربیت شخصیت‌های بزرگ علمی و دینی از جایگاه ارزشمندی در کشور برخوردار بوده و می‌توان در حوزه حمل‌ونقل نیز آن را به‌عنوان یکی از استان‌های موفق تلقی کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۳ پروژه راه و شهرسازی در استان زنجان در دست احداث است، ۸ پروژه از این تعداد را جزو پروژه های ملی بزرگ عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم با اتمام پروژه های در دست اجرا همچون افزودن آزادراه، راه اصلی و فرعی و روستایی بتوانیم کمک قابل توجهی به توسعه استان زنجان داشته باشیم.

سید علایی در ادامه با یادآوری اینکه اهتمام به موضوع بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی بیش‌ازپیش نمود داشته و همین امر باعث شده است تا شاهد ارتقای جایگاه بازآفرینی شهری به‌عنوان معاونت بازآفرینی شهری و مسکن در این وزارتخانه باشیم، اظهار کرد: علاوه بر این، حمل‌ونقل نیز جزو مسئولیت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است که خوشبختانه در این زمینه نیز اقدامات شایانی صورت گرفته و پروژه‌های قابل‌توجهی نیز در دست اجرا داریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی بابیان اینکه اهتمام به حوزه حمل‌ونقل از آن‌جهت برای این وزارتخانه حائز اهمیت است که توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های آن باعث رونق در کشور خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که در زمینه مدیریت منابع انسانی انجام‌گرفته است، طرح جامع نیروی انسانی بوده که خوشبختانه برنامه این طرح به سازمان استخدامی کشور رسید که توانستیم ۳۰۰ مجوز برای ادارات راه و شهرسازی اخذ کنیم.