باشگاه سپاهان خواستار دریافت طلبش از استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال برای به خدمت گرفتن سید مهدی رحمتی متعهد به پرداخت مبالغی به باشگاه سپاهان اصفهان شد که هنوز بخش اعظمی از آن به زرد پوشان اصفهانی پرداخت نشده است.

در این بین مسئولان باشگاه سپاهان در تماس با آبی پوشان از آنها درخواست کرده اند هرچه زودتر نسبت به پرداخت این رقم اقدام کنند، در غیر اینصورت با شکایت از این باشگاه مطالبات خود را اخذ خواهند کرد.

ازسوی دیگرسرپرست تیم فوتبال استقلال به مسئولان سپاهان قول همکاری داده است و قصد دارد در زمان سفرآبی پوشان به اصفهان برای رویارویی با ذوب آهن مذاکراتی با مدیران سپاهان برای حل این مشکل داشته باشد.

تیم فوتبال استقلال روز جمعه هفته جاری در چارچوب هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به دیدار ذوب آهن می رود.