۱۵ پروژه عمرانی، تولیدی و گردشگری در صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همزمان با دومین روز از هفته دولت ۱۵ پروژه عمرانی، تولیدی و گردشگری با حضور مسئولان در شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.

افتتاح کارگاه تولید پودر ماهی در روستای بیجارکن با اعتبار هزار و ۷۰۰ میلیون ریال با ظرفیت تولید روزانه ۸۰ تُن پودر ماهی و میگو نخستین پروژه افتتاحی امروز بوده که برای چهار نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده است.

بهره برداری از پروژه گردشگری و خدمات رفاهی در کسما با اعتبار ۴ هزار میلیون ریال و اشتغالزایی ۱۲ نفر دومین پروژه ای بود.

۸ پروژه عمران شهری و بازگشایی معابر شهری پروژه های دیگر افتتاحی در صومعه سرا بود که با اعتبار ۴ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال توسط شهرداری صومعه سرا اجرایی شده است.

بهره برداری از واحد تولیدی پالت سازی در ضیابر یکی دیگر از پروژه ها بوده که با اعتباری بیش از هزار و ۴۰۰ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۴۰ نفر اجرایی شده است.

افتتاح سه پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای و راه و شهرسازی نیز از دیگر پروژه های افتتاحی امروز بود که با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

ساماندهی گلزار شهدای اباتر پروژه دیگر افتتاحی در این روز بود که به گفته صالح زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران صومعه سرا این شهرستان دارای ۱۰۱ گلزار شهید است که در سال جاری هزار و ۸۰ میلیون ریال اعتبار برای ساماندهی آنها اختصاص یافته است.