لابی های صهیونیستی طراحان سیاست آمریکا در قبال ایران هستند / حمله به ایران تمام خاورمیانه را به آتش می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در گزارش خود می نویسد : پر واضح است که آمریکا به جای در پیش گرفتن سیاست گفتگو با ایران به شیوه ای که گروه تحقیق عراق به آن توصیه کرده بود، راه تقابل را در پیش گرفته است و به نظر می رسد که این سیاست رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر مشاورانی همچون " الیوت آبرامز" فردی که در شورای امنیت ملی عهده دار امور خاورمیانه است و همچنین نومحافظه کارانی است که در مؤسسه طرفدار اسرائیل "امریکن اینترپرایز" مشغول بکارند و خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران هستند.

در ادامه این مطلب با اشاره به شکست نئومحافظه کاران درقضیه عراق و عقب نشینی این گروه می نویسد: اما این گروه نفوذ خود را در کاخ سفید و در دفتر دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان دارند.

این روزنامه در ادامه با اشاره به نگرانی برخی از کشورهای عربی از افزایش نفوذ منطقه ای ایران می نویسد : کاندولیزا رایس (وزیر خارجه آمریکا) در سفر منطقه ای خود تلاش کرد تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن و مصر را علیه ایران بر انگیزد اما این کشورها به ویژه نگران تهاجم آمریکایی- اسرائیلی علیه ایران هستند که این اقدام تواند نگرانیهایی در داخل برای آنها فراهم کند.

در ادامه گلف نیوز با اشاره به دیدگاه کارشناسان آورده است: صاحب نظران بر این باورند که در صورتیکه آمریکا به ایران حمله کند بیم آن می رود که ایران پایگاههای آمریکا در منطفه خلیج فارس و درعراق را مورد حملات موشکی خود قرار دهد و حزب الله نیز به اسرائیل حمله کند و در این مسیر سوریه نیز مورد تهاجم اسرائیل قرار گیرد که در آن زمان بیم شعله ور شدن جنگ در خاورمیانه می رود که پیامدهای آن برای همه نگران کننده خواهد بود.

درادامه، این مطلب با اشاره به تهدید هایی که ایران می تواند برهژمونی منطقه ای آمریکا از جمله در خلیج فارس، تنگه هرمز و تهدید هسته ای اسرائیل، عراق، لبنان و فشار بر دولت سنیوره داشته باشد و همچنین تلاش ایران برای ایجاد یک جبهه جهانی ضد آمریکایی به ویژه با استفاده از کشورهای مخالف آمریکا در آمریکایی لاتین به اظهارات دیک چنی اشاره می کند که ایران را تهدید چند وجهی اعلام کرده است.

در ادامه نویسنده همچنین با اشاره به درگیریهای اخیر آمریکا و ایران در ربوده شدن برخی کارکنان ایرانی چنین نتیجه می گیرد که این امر می تواند ناشی از اتخاذ یک سیاست تقابلی از سوی آمریکا باشد و این مسئله یعنی رد درخواست کمیته بیکر-همیلتون که درخواست گفتگو با ایران کرده بودند و این موارد نشانگر اوج گیری سیاست نئومحافظه کارانی است که سیاست های اسرائیل را در واشنگتن تقویت می کنند.