مرکز فرهنگی دفاع مقدس در کهگیلویه وبویراحمد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعدازظهر شنبه در دیدار با رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در یاسوج افزود: این استان به نسبت جمعیت بیشترین آثار ماندگار دوران دفاع مقدس را دارد.

وی بیان داشت: مردم این استان حضور وصف ناپذیری در دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه ها داشتند و یکهزار و هشتصد شهید نیز به نظام و انقلاب تقدیم کردند.

احمدی با بیان اینکه این امر لزوم توسعه گردشگری دفاع مقدس در کنار سایر بخشهای گردشگری در استان را می طلبد، گفت: احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس در استان بسیار مهم است و این موضوع را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنیم.

استاندار گام برداشتن در مسیر توسعه فرهنگ شهدا را وظیفه ای همگانی دانست و افزود: تعجب برانگیز و تاسف آور است که این استان علی‌رغم غنای فرهنگی و وجود آثار مکتوب مرتبط با دوران جنگ هنوز فاقد مرکز فرهنگی دفاع مقدس است.

احمدی تصریح کرد: این استان دارای داشته‌ها و گفته‌های بسیاری از زمان جنگ است و باید جزو پنج استان اول برخوردار از مر کز فرهنگی در کشور بود.

وی افزود: می‌توان بحث گردشگری در حوزه یادمان دفاع مقدس را نیز با توجه به وجود ظرفیتهای گردشگری طبیعی، تاریخی و مذهبی در استان توسعه داد.

استاندار شهدا را سرمایه‌های انقلاب و الگوهای مدیریت جهادی عنوان کرد و گفت: امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد در راستای گسترش و حرکت در مسیر آرمانهای شهدا، خدمتگزاران خوبی برای نظام باشیم.

وی افزود: کهگیلویه و بویراحمد در عرصه ایثار و دفاع مقدس گفته‌های بسیاری دارد و علی‌رغم نداشتن بنیه اقتصادی، تام تلاش خود را برای گام برداشتن در مسیر گسترش فرهنگ ایثار به کار می گیریم.