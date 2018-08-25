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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۰۲

در دیدار آیت الله مدرسی و مختاری صورت گرفت؛

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با آیت الله مدرسی دیدار کرد

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با آیت الله مدرسی دیدار کرد

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی که به دعوت دانشگاه های عراق به این کشور سفر کرده با آیت الله مدرسی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی که به دعوت دانشگاه های عراق به این کشور سفر کرده در ادامه دیدارهای خود با مراجع، علما و شخصیت های دینی و دانشگاهی عراق با آیت الله محمدتقی مدرسی در کربلا دیدار کرد.

در این دیدار ابتدا مختاری گزارشی از فعالیت های دانشگاه مذاهب اسلامی و فعالیت های انجام شده به ویژه در حوزه بین الملل و جذب دانشجویان از ملیت های مختلف در دوره مدیریت جدید ارائه نمود.

ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی همچنین اهداف و رسالت های این دانشگاه را که به دستور رهبرمعظم انقلاب اسلامی با هدف تقریب میان مذاهب اسلامی تشریح کرد.

مختاری به یکی از ویژگیهای بارز دانشگاه مذاهب اشاره کرد و گفت: در این دانشگاه به موضوع تقریب در یک فضای علمی و آکادمیک با حضور پیروان مذاهب مختلف اسلامی از ملیت های مختلف پرداخته می شود و دانشجویان از مذاهب مختلف با اساتید و علمای مذهب خود فقه مذهبشان را می آموزند و این نمونه عملی و بارز همزیستی مسالمت آمیز است که در این دانشگاه محقق می شود.

در ادامه این دیدار آیت الله محمدتقی مدرسی نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، بیان داشت: در تاریخ، مدارس شیعه و سنی مشترک بوده. و حتی در بعداد شیعه و سنی با هم درس می خواندند و این همزیستی مسالمت آمیز و برادری وجود داشته است و حتی هدف از تاسیس الازهر در مصر نیز گفتمان بین مذاهب بود.

 ایشان یاد آور شد: باید از فرصت ها خوب استفاده کرد. مثلا از فرصت جدید پساوهابیت یا پسا داعش بعد از این که ضربه و شکست خورده باید برای ایجاد گفتگو بین مذاهبی استفاده کرد.

آیت الله مدرسی تاسیس شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی در شهر مقدس قم را اقدام مبارکی توصیف کرد و گفت: ما در دانشگاه ها به استاد اخلاق نیاز داریم و درس های اخلاق باید جدی گرفته شود.

وی در پایان برای ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی و مسوولان دانشگاه آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 4384264
سارا فرجی

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