شبکه توزیع آب روستاهای «چمزین» و«قراقوش» به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه توزیع آب روستاهای چمزین وقراقوش بعد از ظهر شنبه با حضور معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح پروژه شبکه توزیع آب روستاهای چمزین وقراقوش به بهره برداری رسید، اظهار داشت: شبکه آب توزیع روستاهای چمزین در مسافت شش کیلومتر اجرا شده است.

وی بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با افتتاح طرح های آبرسانی، این روستاها از آب شرب سالم بهره مند شدند.