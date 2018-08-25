  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

در شهرستان سامان؛

شبکه توزیع آب روستاهای «چمزین» و«قراقوش» به بهره برداری رسید

شبکه توزیع آب روستاهای «چمزین» و«قراقوش» به بهره برداری رسید

شهرکرد- شبکه توزیع آب روستاهای «چمزین» و«قراقوش» در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه توزیع آب روستاهای چمزین وقراقوش بعد از ظهر شنبه با حضور معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح پروژه  شبکه توزیع آب روستاهای چمزین وقراقوش به بهره برداری رسید، اظهار داشت: شبکه آب توزیع روستاهای چمزین در مسافت شش کیلومتر اجرا شده است.

وی بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با افتتاح طرح های آبرسانی، این روستاها از آب شرب سالم بهره مند شدند.

کد مطلب 4384289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها