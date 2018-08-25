توسعه اقتصادی نیازمند توجه به محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل محیط زیست یزد، با حضور معاونت محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد و دیگر مسئولین در محل سالن همایش های این اداره کل برگزار شد.

در این مراسم، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای گرانقدر، گفت: شرایط اقتصادی امروز محصول یک دولت نیست و عوامل متعددی در این زمینه نقش داشتند که باید به طور ریشه ای بررسی شوند. ما سعی می کنیم در موارد بحرانی تصمیمات عاقلانه ای در این زمینه بگیریم تا بار سختی هایی که بر دوش مردم است کاهش پیدا کند.

زینی وند به زحماتی که تشکل ها، دوستداران محیط زیست، اصحاب رسانه، صنایع و... بدون هیچ چشم داشتی برای مردم و محیط زیست متحمل می شوند اشاره کرد و گفت: باید در امور زیست محیطی استان به این افراد و تشکل ها بیشتر بها داده شود.

وی عنوان کرد: محیط زیست باید در سه مقوله ملی، جهانی، استانی بررسی شود. اکنون در کشور ما شرایط اقلیمی، کارشناسی های غیر اصولی و فشارهای خارج از عرف محیط زیست باعث ایجاد مشکلاتی در این زمینه شده است و باید یک تعامل و تصمیمات کارشناسی و موثری در استان صورت بگیرد که بیش از این به محیط زیست آسیب وارد نشود.

در ادامه معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: محیط زیست بخشی از توسعه است و باید تلاش کنیم که محیط زیست و توسعه در تقابل باهم قرار نگیرند.

وی چالش مهم استان یزد در راه توسعه را مساله آب بیان کرد و افزود: آب به عنوان محور اصلی، باید در برنامه ریزی برای رسیدن به توسعه و حفظ تنوع زیستی استان قرار گیرد.

ظهرابی طی سخنان خود به وضعیت بحرانی یوزپلنگ آسیایی به عنوان شاخص ترین گونه در کشوراشاره کرد و گفت: ایجاد و توسعه بی رویه معادن شرایط نا مناسبی برای زیست گاههای این گونه ایجاد کرده و باید در این زمینه قدری بیشتر تامل و تلاش کنیم.

وی در ادامه از زحمات سید حسین سادات موسوی مدیرکل سابق محیط زیست یزد به ویژه در زمینه راه اندازی قرق های اختصاصی در استان یزد که به عنوان الگویی برای محیط زیست کشور بود تشکر و قدردانی کرد.

نیره پور ملایی مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان یزد نیز در این مراسم گفت: یزد سرزمین داشته های تاریخی و سازه های چشم نوازی به وسعت آفرینش های انسانی است، یزد سرزمین قنوت های جاری و قنات های زخمی است که هنوز از شکوه گذشته اش آوای آبادی می آید، باید از این استان در تنوع زیستی و تنوع گونه ای پاس داری کرد. یزد را باید در برنامه های منظم و منسجم محیط زیستی بارور کرد تا به فضل خداوند ،حسن نظر ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری شما همکاران به تمامی اهداف سازمانی جامع عمل بپوشانیم .

وی حفظ اکوسیستم های زیست محیطی، نظارت و برخورد قاطع با آلودگی های محیط زیست، ارزیابی های زیست محیطی و دیگر اقدامات در این حوزه را جزو برخی از برنامه های خود عنوان کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با انجام درست این کارها پایداری منظم و منسجمی در استان ایجاد کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد ایرانی سربلند، روزهای خوبی برای محیط زیست ایران و یزدی پایدار و ماندگار را آرزو کرد.

در پایان این مراسم حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از خدمات ارزنده سید حسین سادات موسوی تقدیر و نیره ملایی پور را به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان یزد معرفی کرد.