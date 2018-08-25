افتتاح آسفالت معابر روستاهای مختلف شهرستان هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه به مناسبت هفته دولت آسفالت معابر روستاهای خورجستان و دامناب که با همکاری دهیاری، بخشداری مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هشترود اجرا شده بود، افتتاح شد.

این مراسم باحضور امین امینیان فرماندار شهرستان هشترود، امینی نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی، بخشداران مرکزی ونظرکهریزی و عده کثیری از روسای ادارات و مسئولین محلی برگزار شد.

اجرای جدول گذاری هر دو روستا توسط دهیاران از محل اعتبارات دهیاری اجرا شده و زیرسازی طی تفاهم نامه ای فی مابین دهیاری و بنیاد مسکن توسط بنیاد مسکن اجرا شده و عملیات آسفالت در روستای خورجستان به مساحت ۶۷۰۰متر مربع با اعتباری بالغ بر۱میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال و در روستای دامناب به مساحت ۶۰۰۰متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده است.