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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۳۰

به مناسبت هفته دولت انجام شد؛

افتتاح آسفالت معابر روستاهای مختلف شهرستان هشترود

افتتاح آسفالت معابر روستاهای مختلف شهرستان هشترود

هشترود- به مناسبت هفته دولت معابر روستاهای مختلف شهرستان هشترود آسفالت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه به مناسبت هفته دولت آسفالت معابر روستاهای خورجستان و دامناب که با همکاری دهیاری، بخشداری مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان هشترود اجرا شده بود، افتتاح شد.

این مراسم باحضور امین امینیان فرماندار شهرستان هشترود، امینی نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی، بخشداران مرکزی ونظرکهریزی و عده کثیری از روسای ادارات و مسئولین محلی برگزار شد.

اجرای جدول گذاری هر دو روستا توسط دهیاران از محل اعتبارات دهیاری اجرا شده و زیرسازی طی تفاهم نامه ای فی مابین دهیاری و بنیاد مسکن توسط بنیاد مسکن اجرا شده و عملیات آسفالت در روستای خورجستان به مساحت ۶۷۰۰متر مربع با اعتباری بالغ بر۱میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال و در روستای دامناب به مساحت ۶۰۰۰متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا شده است.

کد مطلب 4384303

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