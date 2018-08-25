۲ مرکز «اوتیسم» و ساماندهی کودکان کار در بروجرد افتتاح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت مرکز «اوتیسم» و مرکز ساماندهی کودکان کار بروجرد افتتاح و به بهره برداری رسیدند.

فاطمه زهرا توکلی مدیر کل بهزیستی لرستان در مراسم افتتاح مرکز آموزشی توانبخشی «اوتیسم» بروجرد به نام «حمایت»، اظهار داشت: اداره کل بهزیستی در بروجرد ۵۰ کودک مبتلا به «اوتیسم» را شناسایی کرده است.

وی، افزود: در این مرکز خدمات تخصصی، آموزرشی و توانبخشی به کودکان و خانواده هایشان ارائه می شود.

مدیرکل بهزیستی لرستان، تصریح کرد: سازمان بهزیستی تعهد دارد که به خانواده هایی که کم در آمد هستند و نمی توانند شهریه مرکز را بپردازند، این شهریه را پرداخت کند و این مهم در ماه آینده محقق خواهد شد.

توکلی در رابطه با گروه سنی کودکان «اوتیسم» و نوع آموزش به آنها، ادامه داد: به کودکان مبتلا به «اوتیسم» تا رده سنی ۱۸ سال آموزش های لازم به صورت انفرادی و با توجه به نیاز خانواده ها ارائه می شود تا خانواده ها نحوه برخورد با کودکان را یاد بگیرند.

وی، گفت: هر چه درمان و آموزش توانبخشی سریع تر انجام شود، بهتر است، چون تشخیص بیماری زودتر انجام می شود.

مدیرکل بهزیستی لرستان، تصریح کرد: پایگاه غربالگری همزمان با مرکز استان در دیگر شهرستانها نیز ایجاد شده و فعالیت دارند.