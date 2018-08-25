سرمایه گذاری در ۲۹ روستای آذربایجان شرقی در حوزه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر شنبه در ایین افتتاح چندین طرح عمرانی در شهرهای گوگان و تیمورلوی آذرشهر همزمان با هفته دولت اظهار داشت: هم اکنون ۴۴ بخش در استان داریم که امسال همزمان با هفته دولت تصمیم گرفته شد به جای حضور در مرکز شهرستان، به همراه معاونان خود در این ۴۴ بخش حاضر شده و طرح های عمرانی و خدماتی آن ها را مورد بهره برداری قرار دهیم.

وی هفته دولت را یادآور خدمات شهید رجایی و باهنر دانسته و گفت: پیام اصلی هفته دولت این است که خون شهدا را هیچگاه فراموش نکنیم که در این راستا مدیران با تمامی اختیاراتی که بر عهده دارند، باید در انجام وظایف و مسئولیت های خود بالاترین دقت را داشته باشند.

خدابخش با بیان اینکه اتحاد مردم و میزان توسعه شهری در شهرستان آذرشهر و به خصوص شهرهای گوگان و تیمورلو بسیار بالا است، گفت: جوانان این شهرستان چه در دوره دفاع مقدس و چه در دوره کنونی بسیار افتخار آفرین بوده اند و این شهر پتانسیل بالایی از ناحیه جوانان دارا است.

سرمایه گذاری ۱۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در استان

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره ای به روند مناسب سرمایه گذاری در استان گفت: با وجود تمامی مشکلات اقتصادی در کشور، از سال قبل تاکنون بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در فضای کنونی از تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها انتظار داریم در زمینه های مختلف اقدام به کسب مهارت کنند و اصول مختلف کاری همچون آموزش های مرتبط با صادرات، واردات و خدمات مناسب را فرا بگیرند چرا که اشتغال تنها مربوط به بخش تولید نمی شود و در بخش های خدماتی فرصت های شغلی خوبی در انتظار جوانان است.

خدابخش افزود: هم اکنون در ۲۹ روستای مختلف استان، سرمایه گذاری هایی در بخش گردشگری صورت می گیرد و فرصت های شغلی خوبی نیز در این حوزه فراهم شده است.

وی با اشاره ای به لزوم تمرکز سرمایه داران به احداث هتل و مراکز خدماتی و اقامتی دیگر گفت: هم اکنون مجوز احداث برای ۲۵ هتل صادر شده که عملیات اجرایی هفت هتل در حال انجام است.

لزوم توجه به صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی

استاندار آذربایجان شرقی در خصوص برخی پتانسیل های بالای شهرستان های آذرشهر به خصوص در حوزه کشاورزی گفت: با وجود این پتانسیل بالا انتظار داریم جوانان منطقه دست به کار شده و با راه اندازی صنایع تبدیلی، بازار صادرات این محصولات را در دست گیرند.

وی با تاکید بر توجه ویژه به بحث صنایع تبدیلی گفت: با اندکی توجه بیشتر در بحث صنایع تبدیلی و همچنین بسته بندی مناسب محصولات تولیدی می توان آن ها را به چندین برابر قیمت خام محصول به فروش رساند.

خدابخش در پایان سخنان خود با تاکید بر لزوم مجازات احتکار کنندگان کالا در وضیعت کنونی کشور گفت: برخی ها از وضعیت پیش آمده سواستفاده کرده و اقدام به احتکار کالا می کنند، اما این افراد توجه داشته باشند همانطور که آن ها دلشان به حال عموم مردم نمی سوزد ما نیز دلمان به حال آن ها نخواهد سوخت و تذکر و مجازات جدی برای این افراد در پی خواهد بود.