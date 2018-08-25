افتتاح ۶۴ پروژه عمرانی شهریار طی هفته دولت ۷۶۷ شغل ایجاد می کند

نورالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح پروژه های عمرانی و فرهنگی شهریار اظهار داشت: هفته دولت فرصت مغتنمی است تا به این طریق بتوانیم خدماتی را که شایسته مردم بزرگوار است را ارائه دهیم و به مردم نشان دهیم صادقانه پای خدمت به آنها ایستاده ایم و از هیچ تلاشی برای خدمتگزاری فروگذار نیستیم لذا در همین راستا اعلام می کنیم که ۶۴ پروژه در بخش های عمرانی ، درمانی و بهداشتی ، آموزشی ، ورزشی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۵۴ میلیارد تومان طی این هفته به بهره برداری می رسد.

طاهری در ادامه افزود: با توجه به تاکید بر ایجاد اشتغالزایی و بهره وری از نیروی جوان باید بگوییم که با افتتاح این پروژه ها در شهرستان شهریار ۷۶۷ شغل ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان شهریار در هفته دولت پروژه های احداث ایستگاه های آتش نشانی ، بوستان های تفریحی و ورزشی و همچنین احداث مجتمع های آموزشی و همچنین انتقال نیروی برق به طول ۱۰۰ کیلومتر شهید مطهری و چندین پروژه عمرانی از مهمترین پروژه ها است که در مجموع ۱۵۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است را خواهد داشت گفت: در حال حاضر ۱۶۴ پروژه با اعتبار یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان در دست اجرا است که از این تعداد ۵ پروژه توسط بخش خصوصی و جذب سرمایه های مردمی به ارزش ۷۷۰ میلیارد تومان در حال احداث و تکمیل است.