به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی بعد از ظهر شنبه در مجمع انتخابات هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان زنجان با تاکید بر اینکه لازمه توسعه بیلیارد در ایران، استعدادیابی است، افزود: با نگاهی به نتایجی که ورزشکاران این رشته در رقابت‌های جهانی کسب کرده‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید که بیلیارد توانسته است علی‌رغم محدودیت‌ها در مدت زمان کمتر از پنج سال به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از نیازهای ضروری رشته بیلیارد، فرهنگ‌سازی است که در این راستا خود باشگاه‌ها باید وارد کار شوند و اصول اخلاقی ورزش در باشگاه‌ها باید رعایت شود و قطعا خانواده‌ها نیز از این موضوع استقبال خواهند کرد.

این مسئول با بیان اینکه بیلیارد امروز باید خود را از حاشیه‌هایی که هر از چند گاهی در آن گرفتار می‌شود، رها کند، اظهار کرد: در این زمینه هیئت‌ها باید به طور جد رصدکننده میزهایی که در قهوه‌خانه‌ها و سایر اماکن وجود دارد، بوده و گزارش‌های لازم را در این زمینه به اداره‌کل ورزش و جوانان استان بدهند. همچنین با اداره اماکن نیز در این زمینه ارتباط نزدیکی داشته باشند.

خلیلی با یادآوری اینکه یکی از نیازهای ضروری این رشته در برهه کنونی، تربیت مربی و داور است، افزود:‌ این مربیان هستند که استعدادهای بالقوه را در رشته‌های مختلف شناسایی می‌کنند و امروز بیلیارد از داشتن مربیان و داوران توانمند در این عرصه محروم است که توصیه می‌کنیم هیئت‌ نسبت به تربیت مربی و داور در این رشته فعالیت بیش از پیش داشته باشند.

معاون ورزشی اداره‌کل ورزش و جوانان استان زنجان نیز در ادامه این مجمع، با تاکید بر اینکه بولینگ و بیلیارد ما می‌تواند مدال‌آور باشد، به شرطی که حاشیه‌های آن برطرف شود، اظهار کرد: بی‌شک، هر چه باشگاه‌های بیلیارد سالم‌سازی شود، استقبال مردم از این ورزش بیشتر خواهد بود و سود اولیه‌اش نیز نصیب باشگاه‌داران خواهد شد.

محمد حمزه‌پور با اشاره به اینکه بیلیارد زنجان می‌تواند جایگاه خوبی را در این رشته به خود اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: باید مواردی از جمله تغییر مداوم روسای هیئت ورزشی و برنامه‌ریزی‌هایی که چندان قوی نبوده و نیز نبود باشگاه بولینگ و اتکا به یک باشگاه در استان باعث افت این جایگاه شده است را رفع کرد.