افزایش تلفات سیل در هند/۴۱۷ نفر کشته شده و هزاران خانه زیر آب رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هند، تعداد جان‌ باختگان بارندگی‌ های شدید از هفته های گذشته تا کنون در ایالت کرالا در هند به ۴۱۷ نفر افزایش یافته است.

بارندگی‌های شدید در کرالا که از ماه ژوئن تاکنون ادامه دارد، باعث طغیان سد و رودخانه‌ها، تخریب بزرگراه و پل‌ها شده است.

به گفته مقامات این ایالت، تاکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه به ۵ هزار و ۶۴۵ اردوگاه منتقل شدند. تخلیه اهالی منطقه مذکور، همچنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام این رسانه، بر اثر سیلاب شدید همچنین ۳۶ نفر نیز مفقود هستند.

سیل ناشی از بارش باران در روزهای اخیر سبب شده است هزاران خانه و همچنین ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی زیر آب برود.

خسارت ناشی از بارش شدید باران و سیل‌های اخیر در هند حدود ۳ میلیارد دلار برآورد می شود.