کیهانی: نتایج پرتاب وزنه ضعیف بود/ تفتیان مطابق انتظار کار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، مجید کیهانی درباره نتایج نمایندگان ایران در روز اول مسابقات ورزش پایه بازیهای آسیایی جاکارتا گفت: امروز آقای تفتیان مطابق انتظارمان عمل کرد و به مرحله نیمه نهایی دوی صد متر راه یافت. آقای خدیور دونده ما در ۴۰۰ متر دچار گرفتگی عضله شد و از رقابت ها کنار رفت.

وی ادامه داد: متاسفانه دو ملی پوش پرتاب وزنه ما انتظارات را برآورده نکرده و نتایج ضعیفی کسب کردند. نتایج پرتابگران ما در بازیهای آسیایی قابل قبول نیست.

کیهانی در پایان گفت: ما با تیم دوازده نفره به بازیهای آسیایی آمده ایم و تیم خوبی داریم. در تهران وعده سه مدال در جاکارتا را دادیم و ان شاالله نفرات ما سه مدال در دوومیدانی بازیهای آسیایی کسب می کنند. مسابقات ادامه دارد و ما به نفرات اعزامی در روزهای آینده امید داریم.