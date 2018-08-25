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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۳۴

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

کیهانی: نتایج پرتاب وزنه ضعیف بود/ تفتیان مطابق انتظار کار کرد

کیهانی: نتایج پرتاب وزنه ضعیف بود/ تفتیان مطابق انتظار کار کرد

رئیس فدراسیون دوومیدانی عملکرد ملی پوشان این رشته در پرتاب وزنه را ضعیف توصیف کرد و گفت: انتظارات ما برآورده نشد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، مجید کیهانی درباره نتایج نمایندگان ایران در روز اول مسابقات ورزش پایه بازیهای آسیایی جاکارتا گفت: امروز آقای تفتیان مطابق انتظارمان عمل کرد و به مرحله نیمه نهایی دوی صد متر راه یافت. آقای خدیور دونده ما در ۴۰۰ متر دچار گرفتگی عضله شد و از رقابت ها کنار رفت.

وی ادامه داد: متاسفانه دو ملی پوش  پرتاب وزنه ما انتظارات را برآورده نکرده و نتایج ضعیفی کسب کردند. نتایج پرتابگران ما در بازیهای آسیایی قابل قبول نیست.

کیهانی در پایان گفت: ما با تیم دوازده نفره به بازیهای آسیایی آمده ایم و تیم خوبی داریم. در تهران وعده سه مدال در جاکارتا را دادیم و ان شاالله نفرات ما سه مدال در دوومیدانی بازیهای آسیایی کسب می کنند. مسابقات ادامه دارد و ما به نفرات اعزامی در روزهای آینده امید داریم.

کد مطلب 4384425
رضا خسروي

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