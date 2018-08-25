به گزارش خبرنگار مهر، عابد حقدادی، مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی عصر شنبه در حاشیه آیین افتتاحیه مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب خمین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرکت کننده هایی از کشورهای ترکیه، روسیه، ارمنستان، آذربایجان، عراق و... در دومین دوره این مسابقات در زادگاه امام راحل حضور یافته اند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۰۰ شرکت کننده از ۱۰ کشور در مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در دو جدول a و b ثبت نام کرده اند و پیش بینی می شود در روزهای آتی تعداد شرکت کنندگان و تعداد کشورهای شرکت کننده افزایش یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی با بیان اینکه این رخداد در سطح استان مرکزی و زادگاه امام راحل یک رویداد بی نظیر محسوب می شود، ادامه داد: در فدراسیون جهانی شطرنج، رویداد جام آفتاب گرامیداشت فتوای تاریخی امام راحل به ثبت رسیده است و همچنین ثبت روز ملی شطرنج در تاریخ ۱۹ شهریور ماه در دستور کار قرار دارد.

حقدادی با بیان اینکه سطح کمی و کیفی دومین دوره مسابقات شطرنج جام آفتاب به طور چشمگیری افزایش یافته است، گفت: برگزاری رویدادهای ورزشی و فعالیت هیات های شطرنج در شهرستان های استان و میزبانی استان مرکزی در ریتینگ های دختران و پسران گام موثری برای تقویت ورزش قهرمانی کشور خواهد بود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی خاطر نشان کرد: مسابقات شطرنج جام آفتاب گرامیداشت فتوای تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در رابطه با این ورزش، با ۶۳ میلیون ریال جایزه نقدی از امروز تا نهم شهریورماه جاری به مدت شش روز، در بیت قدیمی امام راحل در خمین ادامه دارد.