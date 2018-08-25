مهدیزاده: شرایط خوبی برای تکرار نتیجه چهار سال قبل دارم 

امیر مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی گفت: سومین دوره است که در این بازیها شرکت می‌کنم، سختی های زیادی را پشت سر گذاشته و با آمادگی بالا به جاکارتا آمده ام تا از مدال طلای دوره قبل و تمام عناوین خود دفاع کنم.

وی در مورد رقبای خود در این رقابت‌ها گفت: در این وزن کاراته کاهای خوبی شرکت دارند. پنج شش کاراته کای خیلی خوب رقبای من هستند که همه عنوان دار و در رنکینگ جهانی رتبه زیر ۱۰ هستند. تقریبا مسابقات این وزن در اندازه های جهانی برگزار می شود، کاراته کاهای قزاقستان، ازبکستان ، عربستان ، مالزی و ... همه قدر و سرسخت هستند.

وی ادامه داد: من هم آمادگی خیلی خوبی دارم، من نماینده ایران هستم. هم من و هم همه رقبا می دادند که نماینده ایران آمده که مدال طلای چهار سال قبل خود را تکرار کند.

مهدیزاده ادامه داد: با توجه به مسابقات پیش رو بخصوص المپیک ۲۰۲۰ انگیزه خیلی زیادی برای تمرین و کسب مدال دارم . برای همین مسابقات خیلی زحمت کشیدم تا به امروز ان‌شالله با یک نتیجه خوب خستگی خودم و خانواده را با یک مدال خوشرنگ از تن به در کنم.