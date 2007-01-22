به گزارش خبرنگار مهردر اصفهان، سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان، با اشاره به این که منتخبین شوراها ابتدا باید قانون را در مورد خود اعمال کنند، گفت: عدم آشنایی منتخبین شورا به قوانین و وظایف محوله موجب به هدر رفتن بیت المال، سرگردانی شهروندان و تصمیمات غیر قانونی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت : منتخبین شوراها مبادا به واسطه اطلاعاتی که در زمینه کاربری اراضی شهر به دست می آورند فضای رانت خواری را فراهم سازند.

بنا بر این گزارش استاندار اصفهان در بخش دیگری از سفر یکروزه خود به کاشان با امام جمعه این شهر نیز دیدار کرد. آیت الله نمازی نیز با اشاره به خدمات دولت نهم و ویژگی برجسته رئیس جمهور و مدیران استانی که بر محوریت محرومیت زدایی متمرکز است، از استاندار اصفهان خواست نسبت به پرداخت معوقات حقوق و دستمزد کارگران برخی از کارخانجات این شهرستان اقدامات لازم به عمل آید.