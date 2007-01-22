اخبار کوتاه فرهنگی هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به تماشای این آثار میتوانند هر روز غیر از روزهای تعطیل از ساعت هشت تا 16 به پاسداران، دروس، خیابان یارمحمدی، بنبست فردوس مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای 22763536 و 22763636 تماس بگیرند.
ـ کارگاه تصویرسازی با موضوع عاشورا از چهارم تا ششم بهمن ماه با حضور هنرمندان تصویرگر در فرهنگسرای بهمن برگزار میشود. امور هنری فرهنگسرای بهمن با همکاری انجمن تصویرگران کتاب کودک این کارگاه را برگزار میکنند و علاقمندان برای حضور در آن و تصویر کردن صحنههای عاشورا و قیام امام حسین (ع) میتوانند از ساعت 9 تا 17 چهارشنبه تا جمعه به فرهنگسرای بهمن مراجعه کنند یا با شماره 55312180 تماس بگیرند.
ـ سوگواره فرهنگی هنری عاشورائیان با برنامههای متنوع شامل نمایشگاه عکس و کتاب، تعزیهخوانی و زیارت عاشورا، شب شعر عاشورائیان، نمایش فیلم و ... دهه اول محرم در فرهنگسرای تفکر برگزار میشود. علاقمندان برای استفاده از این برنامههای میتوانند به فرهنگسرای تفکر در شهرزیبا، شهران، بلوار شهران، نرسیده به فلکه دوم مراجعه کنند. تلفن: 9 - 44304978
ـ خانه فرهنگ حر برای ماه محرم امسال برنامههای گستردهای تدارک دیده که برگزار اردوی زیارتی قم و جمکران، برگزاری مسابقههای شعر، مقالهنویسی، عکس با موضوع محرم و شام غریبان، نقاشی، مقالهنویسی و ... از آن جمله است. به بهترین آثار رسیده در این ایام جوایزی نفیس اهدا میشود. خانه فرهنگ حر در خیابان کارگر جنوبی، ضلع شمال شرقی میدان حر واقع است. تلفن: 66963992 و 66402365
نظر شما