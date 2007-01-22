به گزارش خبرنگار مهر، فیلم شارون استون و کمدی بی مزه "مرد کوچولو" ساخته برادران وایانز در بیشتر موارد نامزد دریافت این جایزه شده اند که هر سال به بدترین های سینما اعطا می شود. "غریزه اصلی 2" در بخش بدترین فیلم، بازیگر زن (استون)، بازیگر مرد نقش مکمل (دیوید تولیس)، کارگردان (کیتن ـ جونز)، دنباله، فیلمنامه و زوج سینمایی نامزد شده و "مرد کوچولو" هم در بخش های بدترین فیلم، بازسازی، کارگردان، فیلمنامه، زوج سینمایی و دو نامزدی متفاوت برای بدترین بازیگر مرد.

غریزه اصلی 2

جان ویلسن، رئیس گروهی که هر سال با انتخاب بدترین ها به نوعی با جوایز اسکار شوخی می کند، فیلم استون را "یک داستان جنایی که به یک داستان خنده دار تبدیل می شود" توصیف کرد و از "مرد کوچولو" به عنوان یک کمدی نام برد که درست به اندازه "فهرست شیندلر" خنده دار نیست!شاون و ماریون وایانز بازیگران اصلی فیلم "مرد کوچولو" هستند که برادر آنها کینان آیوری وایانز ساخته است. داستان درباره یک دزد است که خود را به شکل یک نوزاد درمی آورد. اما دیگر نامزدهای بخش بدترین فیلم سال عبارتند از فانتزی "بانو در آب" ام. نایت شیامالان، "مرد حصیری" با بازی نیکلاس کیج و BloodRayne، یک فیلم خون آشامی بدون خون به کارگردانی اوئه بول.از امسال یک بخش جدید تحت عنوان "بدترین بهانه برای سرگرمی خانوادگی" به جوایز تمشک طلایی اضافه شده که نامزدهای آن عبارتند از Deck The Halls، "گارفیلد: دم بچه گربه"، "آر وی"، "بابا نوئل 3: بابا نوئل فراری" و "سگ پشمالو".در بخش بدترین بازیگر مرد تیم آلن برای سه فیلم "بابا نوئل 3"، "سگ پشمالو" و "زوم"، نیکلاس کیج برای "مرد حصیری"، دان ویتنی برای "لری مرد کابلی"، راب اشنایدر برای The Benchwarmers و مارلون و شون وایانز برای "مرد کوچولو" نامزد شده اند. در بخش بدترین بازیگر زن هم شارون استون با خواهران هیلاری و هیلی داف ("دختران مادی")، لیندسی لوهان ("فقط شانس من")، کریستانا لوهان (BloodRayne) و جسیکا سیمپسن ("کارمند ماه") رقابت می کند.از دیگر نامزدهای مطرح این جوایز می توان به بن کینگزلی، مارتین شورت و دنی دوویتو اشاره کرد که در بخش بدترین بازیگر مرد نقش مکمل نامزد شده اند. استون قبلا در سال 1994 برای دو فیلم "متخصص" و "تقاطع" برنده جایزه تمشک طلایی شد. ویلسن گفت: "ما این کار او را (نامزدی دوباره) را یک جور تخلف و حتی تکرار جرم می دانیم!"شگفتی بزرگ ویلسن این بود که امسال سیلوستر استالونه برای "راکی بالبوا" نامزد نشد. استالونه که با 30 مورد نامزدی و 10 پیروزی رکورددار دریافت جوایز تمشک طلایی است، با "راکی بالبوا" حتی شکاک ترین تماشاگران را راضی کرد و فیلم او به یک اندازه با استقبال خوب منتقدان و تماشاگران مواجه شد. ویلسن گفت: "اوایل سال نمی توانستید من را قانع کنید که فیلم او یکی از رقبای تمشک طلایی نیست. اما الان علنا اعلام می کنم که استالونه فیلم خوبی ساخته است."برندگان جوایز تمشک طلایی روز 24 فوریه (پنجم اسفند)، یک روز پیش از اعلام برندگان اسکار، اعلام می شود.