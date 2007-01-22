به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مهدی باقری در نشست خبری در ستاد مرکزی دهه فجر با اشاره به تقارن ماه محرم با ایام الله دهه فجر امسال و همچنین برنامه ویژه فناوری هسته ای افزود: تفاوت اساسی برنامه های امسال این کمیته با برنامه های سال های گذشته نگاه تخصصی تر به دنیای کودکی ونوجوانی است زیرا هر چه سن افراد پایین تر باشد نیاز به برخورد با امور این گروه تخصصی تر خواهد شد.

وی از جمله گروههای همکاری کننده با کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجرامسال را دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی کشور معرفی کرد و گفت این دفتر در قالب برنامه های فرهنگی همچون معرفی وقایع انقلاب و ایام امام حسین (ع) توسط مربیان و گلباران مراز شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی - برنامه های هنری همچون برپایی ایستگاه نقاشی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن و نمایش فیلم های مرتبط با انقلاب - برنامه های ویژه همچون به صدا در آمدن زنگ انقلاب در یازده هزار مهد کودک سراسر کشور با ستاد همکاری می کنند.

مدیر کل روابط عمومی کانون فکری کودکان ونوجوانان در ادامه به همکاری رادیو ایران و خانواده با کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر در زمینه برنامه های تولیدی که با همکاری و مشارکت کانون فکری صورت گرفته است اشاره کرد و افزود: برگزاری مسابقه پرچم سه رنگ من و فراخوان دل نوشته های کودکانه برای گروههای سنی 7 تا 15 سال که امسال اهتمام بیشتری در این زمینه صورت گرفته است از جمله برنامه های گروه یاد شده است.

باقری انعکاس اتفاقات دهه فجر را در سازمان ها و نهادهایی که فعالیتهای ویژه کودکان و نوجوانان دارند از دیگر برنامه های رادیو ایران و خانواده عنوان کرد و گفت گروه کودک و نوجوان شبکه یک سیما نیز با تهیه برنامه تولید و ترکیبی جنگ ها و همچنین برنامه های نمایشی همچون مجموعه باغ شادونه ویژه خردسالان با این ستاد مشارکت دارد.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بسیج دانش آموزی نیز از جمله نهادهای مشارکت کننده در برنامه های کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر به مشار می روند یادآور شد تقدیر از دانش آموزان ممتاز و بی سرپرست و تحت پوشش کمیته امداد دیدار با کودکان تحت حمایت کمیته امداد به ویژه سادات و اهدای هدایا به آنان، برگزرای مسابقات و ترنم باران گلباران با توزیع 300 هزار جلد کتاب در میان دانش آموزان سراسر کشور و برگزاری جشنواره قرآنی در سراسر کشور ویژه دانش آموزان را از جمله برنامه های این دو نهاد انقلابی برشمرد.

مهدی باقری، از فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان به برگزاری نمایشگاه های فرهنگی، هنری ادبی برگزاری مسابقات کتابخوانی ، خاطره نویسی، نشریه دیواری، داستان نویسی، عکاسی، خوشنویسی، نقاشی، سفالگری و مقاله نویسی، برگزاری همایش های فرهنگی و ادبی در سمنان، بوشهر، قم، گیلان وهرمزگان . برگزاری نمایشگاه بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان شامل 180 اثر از کودکان و نوجوانان کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: قرائت بیانیه کمیته کودک و ستاد دهه فجر و نثار گل در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با حضور کودکان ونوجوانان و همچنین اجرای نمیاش خلاق، نمایش عروسکی، نمایش سایه ای، تعزیه، پرده خوانی و حضور در مراسم میهمانی لاله ها و غبارروبی مزار شهدا نیز از برنامه های این کانون است.

جانشین کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی درباره نوآوری، در مراکز فرهنگی و هنری امسال گفت: اجرای قصه های انقلاب در رادیو ایران، طراحی و تهیه 10 اثر با موضوع کودکان راجع به انقلاب و نصب در مسیرهای راهپیمایی تهران انتشار 14 عنوان جلد کتاب برای کودکان و نوجوانان به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) برگزاری مسابقه اینترنتی با عنوان کودکان در میهمانی لاله ها که از اول بهمن و محرم و بر روی پایگاه اینترنتی کانون به نشانی www.KANOONPARVARESH. com اجرا می شود و به 28 نفر از برگزیدگان این مسابقه در روز 12 اردیبهشت جوایزی اهدا می شود.