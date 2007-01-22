کشته و زخمی شدن 294 عراقی در حملات مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق گزارش دادند که شمار تلفات انفجار دو دستگاه خودروی بمب گذاری شده در بازاری در مرکز بغداد به 88 کشته و 160زخمی رسیده است.

آمارقبلی از کشته و زخمی شدن دستکم 170 نفر در این انفجارها حکایت داشت.

درهمین حال، سروان "احمد محمد" از نیروهای پلیس عراق گفت که براثر انفجار بمب و سقوط گلوله های خمپاره در شهر"الخالص" در استان دیاله عراق دستکم 12نفرکشته و 29نفردیگر زخمی شدند.

نیروهای عراقی همچنین از کشته شدن یک محافظ تاسیسات شهری در منطقه "الیرموک" درغرب بغداد خبر دادند و افراد مسلح ناشناس نیز ساختمان فرمانداری محله "بعقوبه الجدیده" در مرکز شهر بعقوبه را با مواد منفجره منهدم کردند.

دو نفر نیز درحملات جداگانه دربخش "المقدادیه" درشمال شرقی بغداد کشته شدند و افراد مسلح یک افسر ارتش عراق را درناحیه "الزاب" درغرب شهر کرکوک در شمال عراق کشته و خواهرش را ربودند.

افراد مسلح همچنین معاون شهرداری ناحیه "الدبس" را درغرب شهر کرکوک به ضرب گلوله به قتل رساندند.

این درحالیست که یک مسئول بلندپایه وزارت دفاع آمریکا گفت: سقوط اخیر یک فروند بالگرد نظامی آمریکا درعراق احتمالا ناشی از اصابت موشک بوده است. درسقوط این بالگرد 12نظامی آمریکا کشته شدند.