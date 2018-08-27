به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، پگاه زنگنه که امروز دوشنبه در رقابت های کاراته بازی های آسیایی و در وزن ۶۸ - کیلوگرم بانوان صاحب مدال برنز شد، گفت: در مسابقات امروز به هیچ حریفی نباختم. در مبارزه اول امتیازی به حریف نداده و می توانستم برنده باشم اما داوران به حریف هانتی(رای داوران) دادند در حالیکه من مبارزه بهتری نشان دادم.

وی ادامه داد: به همین دلیل در ادامه قدرتمندانه تر برابر حریفان ظاهر شدم و توانستم به مدال برنز این رقابتها دست پیدا کنم. از همه کسانی که از بنده حمایت کردند و حتی نقدهای غیر منصفانه ای از من داشتند تشکر می کنم چرا که همه این مسایل باعث افزایش انگیزه من در این مسابقات برای کسب مدال شد.

زنگنه در پایان گفت: قصد خداحافظی ندارم و کماکان در خدمت تیم ملی خواهم بود و به کار خود تا المپیک توکیو ادامه خواهم داد.