۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

پگاه زنگنه بعد از کسب مدال برنز کاراته: فعلا خداحافظی نمی‌کنم

بانوی ملی‌پوش وزن ۶۸ - کاراته ایران بعد از کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی گفت: قصد دارم تا المپیک توکیو به تمرین و مبارزات خود ادامه دهم، بنابراین اصلا قصد خداحافظی ندارم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، پگاه زنگنه که امروز دوشنبه در رقابت های کاراته بازی های آسیایی و در وزن ۶۸ - کیلوگرم بانوان صاحب مدال برنز شد، گفت: در مسابقات امروز به هیچ حریفی نباختم. در مبارزه اول امتیازی به حریف نداده و می توانستم برنده باشم اما داوران به حریف هانتی(رای داوران) دادند در حالیکه من مبارزه بهتری نشان دادم.

وی ادامه داد: به همین دلیل در ادامه قدرتمندانه تر برابر حریفان ظاهر شدم و توانستم به مدال برنز این رقابتها دست پیدا کنم. از همه کسانی که از بنده حمایت کردند و حتی نقدهای غیر منصفانه ای از من داشتند تشکر می کنم چرا که همه این مسایل باعث افزایش انگیزه من در این مسابقات برای کسب مدال شد.

زنگنه در پایان گفت: قصد خداحافظی ندارم و کماکان در خدمت تیم ملی خواهم بود و به کار خود تا المپیک توکیو ادامه خواهم داد.

کد خبر 4384958
زینب حاجی حسینی

