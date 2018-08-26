پزشکان نسبت به وضعیت کنونی جامعه بی تفاوت نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک واحدی امروز یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در سالن اجتماعات بیمارستان بعثت سنندج برگزارشد، گفت: کشورما به دلیل ایستادگی در مقابل خواسته های ناحق بیگانگان ودشمنانش امروزه با موج جدید ایران ستیزی و اسلام ستیزی مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان عزم خود را برای شکست و از پای درآوردن ایران جزم کردند، بیان کرد: در طول چهار دهه ای که از عمر انقلاب می گذرد مردم ما عزتمندانه توانستند شرایط سخت فراوانی را با سربلندی پشت سربگذارند بی شک در این برهه هم در مقابل تحریم های اقتصادی خواهند ایستاد و هیچ گاه شکست را قبول نخواهند کرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت به ما می آموزد که ایستاده مردن را به زانونشستن مقابل دشمن ترجیح خواهیم داد، افزود: جامعه پزشمی نباید نسبت به اوضاع کنونی جامعه بی تفاوت باشد و باید در کنار مردم بایستد و حمایت کند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان داد: قطعا پزشکان امکان مالی برای ترک وطن را دارند ولی هیچ گاه حاضر نخواهند شد در شرایط فعلی کشورشان را تنها بگذارند و با تمام وجود به تلاش و خدمت خود ادامه خواهند داد.

واحدی با بیان اینکه پزشکان دلسوز، امین و یاور دولت و ملت هستند، اظهارداشت: اینکه دشمنان می گویند ایران را تحریم غذا و دارو نمی کنند دروغی بیش نیست و شدیدترین تحریم ها را هم در این حوزه اعمال می کنند.

وی اضافه کرد: در راستای کمک به کشور و دولتمردان تمامی پزشکان باید دقت خود را در طبابت افزایش دهند و تعداد آزمایشات متعدد را کاهش و از تجویز داروهای خارجی که نمونه داخلی دارند خودداری کنند.

وی با تاکید بر تاکیه بر توانمندی داخلی کشورمان افزود: دیگر زمان آزمون و خطا نیست و باید از تجهیزات و امکاناتی که در حوزه درمان و بهداشت در اختیار داریم به نحو احسن حفاظت کنیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه شیوه جنگ نسبت به گذشته تغییر کرده و ما هم باید شیوه دفاع خود را عوض کنیم، بیان کرد: امروز کشورمان درگیر جنگی شده که نوک حمله آن مسائل اقتصادی است.

واحدی گفت: وضعیت فعلی این دانشگاه طی دو سال اخیر بهبود یافته و بسیاری از پروژه های عمرانی درمانی آن به ثمر نشسته و در کنار توسعه نیروی انسانی شاهد توسعه فضای فیزیکی هم بوده ایم.

گفتنی است، در پایان این مراسم پزشکان نمونه استان معرفی و با اهدای لوح سپاس و هدایایی از آنها تجلیل به عمل آمد.