تعیین تکلیف پسماند روستاهای بخش مرکزی بهار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان؛ معصومه پارچیان افزود: پیرو پیگیری های به عمل آمده و ارجاع دهیاران چندین روستای بخش مرکزی به مراجع قضایی، پسماند روستاهای بخش مرکزی شهرستان بهار ابتدا به ایستگاه موقت و سپس به سایت دفن زباله همدان منتقل می شود.

پارچیان ادامه داد: مطابق قرارداد منعقد شده با شهرداری صالح آباد پسماندها به ایستگاه موقت صالح آباد منتقل و سپس پیرو قرارداد منعقد شده با سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان به این محل منتقل می شود.

وی اضافه کرد: پیرو هماهنگی به عمل آمده با بخشداری مرکزی بهار، محل های دفن روستای سیمین، وهنان، زاغه و رباط زعفرانی توسط دهیاران روستا پاکسازی شد.