کهبد تاراج کارگردان «عبدل‌میمون، لاتِ پاکوتاه» که در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: این نمایش بعد از «ناتمام» و «نجوای شبانه» سومین نمایشنامه ای است که از محمد چرمشیر به صحنه می برم. «عبدل‌میمون، لاتِ پاکوتاه» یک نمایش چند وجهی محسوب می شود که روی صحنه بردن آن بسیار سخت است به همین دلیل چهار ماه درگیر تمرین این نمایش بودیم و هفت بازیگر هم در طول تمرین ها تغییر کردند و در حال حاضر نیز برخی از بازیگران ۲ یا ۳ نقش بازی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه این نمایش یک ابزورد پایین شهری است که هم می توان به عنوان یک کمدی پلیسی و هم یک هجویه از آن نام برد درباره داستان نمایش بیان کرد: داستان نمایش به این شکل روایت می شود که مردی همسرش در بیمارستان بستری و در حال مرگ است. او برای اینکه همسرش در ساعت های پایانی زندگی خوشحال باشد شروع می کند به تعریف کردن داستانی خنده دار از طبقه پنجم بیمارستان کسری. در این اثر از مسایل مختلفی چون امید، سینما، ورزش و ... حرف زده می شود اما در نهایت به چیزی نمی رسیم و زن می میرد.

تاراج یادآور شد: «عبدل‌میمون، لاتِ پاکوتاه» هم از لحاظ نمایشی اثری جذاب است و هم چون نمایشی پربازیگر محسوب می شود برای من چالشی دوست داشتنی بود. این نمایش در واقع یک تئاتر بلوار ایرانی است که من آن را به شکل کمدیا دلارته اجرا می کنم چون به غیر از این نمی شد کار را اجرا کرد. در این نمایش به علاوه خودم که راوی کار هستم ۱۲ بازیگر حضور دارند که از اول تا آخر روی صحنه هستند.

این کارگردان و نویسنده تئاتر ادامه داد: «عبدل‌میمون، لاتِ پاکوتاه» بازخوانی من از متن محمد چرمشیر است و برای اجرا مجبور بودم دست به حذفیاتی بزنم وگرنه نمایش بیشتر از سه ساعت به طول می انجامید که همه می دانیم این مدت زمان این روزها حوصله مخاطبان را سر می برد. از اینکه نمایش در تماشاخانه سنگلج و به صورت تک اجرا به صحنه می رود بسیار خوشحالم چون ما برای اجرا نیاز به یک سالن قاب عکسی در ابعاد سنگلج داشتیم. برای اجرا نیز گوشه چشمی به مخاطبان سنگلج داشتم و حتی می توان گفت این نمایش بیشتر برای تماشاگران عام طراحی شده است تا مخاطبان خاص و صحنه ها به شکلی به نمایش در می آید تا تماشاگران امروزی آن را دوست داشته باشند.

نویسنده نمایش «بیست متری جوادیه» درباره مشکلاتی که در تئاتر وجود دارد، بیان کرد: متاسفانه ما تئاتر فقیری داریم. با کمک هزینه ای که من دریافت می کنم به بازیگری که ۴ ماه است سر تمرین می آید و در نمایش هم چند نقش بازی می کند نهایت می توانم یک میلیون تومان دستمزد بدهم که مبلغ بسیار کمی است. آقای چرمشیر فردی بسیار شریف است و هیچگاه دستمزد واقعی اش را از ما طلب نمی کند و حتی در برخی موارد حاضر نیست پولی دریافت کند اما متاسفانه من نمی توانم دستمزد واقعی هیچ کدام از عوامل نمایش را به آنها بپردازم که مساله ناراحت کننده ای است.

تاراج در پایان صحبت هایش اظهار کرد: در اجرای این نمایش علی عابدی و محسن حسن زاده مدیر و مدیر روابط عمومی سابق سنگلج به ما کمک زیادی کردند و پریسا مقتدی مدیر کنونی تماشاخانه نیز با ما بسیار همراه بوده است. به دلیل مصادف شدن با ماه محرم ما تنها ۱۸ روز اجرا خواهیم داشت و در روزهای آخر علی رغم سختی کار مجبور هستیم ۲ اجرایی به صحنه برویم.

در این نمایش فاطمه امینی، رضا بهرامی، عرفان پورمحمدی، اسماعیل پوریوسف، کهبد تاراج، ستوده حیدری، امیر عدل‌پرور، آیدا قهرمان، سایه کبیری، علی گیلوری، حمیدرضا ژاله، هیراد محمدی و امیرحسین نوح‌نژاد به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «عبدل‌میمون، لاتِ پاکوتاه» از روز اول شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰ اجراهای خود را در تماشاخانه سنگلج آغاز کرده است.