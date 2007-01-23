به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "شبی از شب ها " به تهیه کنندگی مجید اوجی سعی دارد نیاز قشرهای مختلف جامعه را به یکدیگر برای به دست آوردن زندگی بهتر بیان کند. داستان مجموعه را حسین پاکدل نوشته و در آن زندگی افرادی را روایت می کند که با وجود مشکلاتی که در تامین معاش دارند، موفق به خرید خانه ای کوچک در حاشیه شهر می شوند. اما با وجود خانه دار شدن به خاطر کمبود درآمد، مسایلی برایشان به وجود می آید که ...

در مجموعه تلویزیونی "شبی از شب ها" بازیگرانی چون سعید پورصمیمی، گوهر خیراندیش، حمیدرضا پگاه، علی قربانزاده، فردوس کاویانی، نگین صدق گویا، محمود جعفری، فلورا سام، سپند امیرسلیمانی، سعید امیرسلیمانی، نسترن سالار و طرلان پروانه به ایفای نقش می پردازند. این سریال در 26 قسمت 45 دقیقه ای از تولیدات گروه فیلم و سریال شبکه سه است که سال گذشته از این شبکه پخش شد. پخش این مجموعه از 26 بهمن ماه از شبکه دو جام جم روی آنتن می رود.