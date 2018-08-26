دوره تربیت راهنمای سواد رسانه ای وفضای مجازی در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه قدس گیلان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به آسیب های ناشی از گسترش فضای مجازی در جامعه اشاره و اظهار کرد: یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه ارتقای سطح سواد رسانه ای مردم است.

وی با بیان اینکه توجه به این حوزه زمینه استفاده مناسب مردم از این فضا را ایجاد می کند، افزود: برگزاری دوره های آموزشی و بهره گیری از اساتید مجرب در راستای ارتقای سواد رسانه ای جامعه بسیار موثر و حائز اهمیت است.

سردار محمد عبدالله پور با اشاره به برگزاری دوره تربیت «راهنمای سواد رسانه ای و سواد فضای مجازی» در رشت، گفت: این دوره به همت مرکز فضای مجازی سپاه قدس گیلان در رشت برگزار می شود.

وی در ادامه به برخی برنامه های این دوره اشاره و خاطرنشان کرد: در این دوره ۱۳۰ نفر از مربیان گزینش شده طی سه مرحله آموزش دیده و در پایان به عنوان مربی راهنمای سواد رسانه ای در سطح شهرستان های استان گیلان مورد استفاده قرار می گیرند.

سردار عبدالله پور با بیان اینکه دوره نخست این برنامه اواخر تیر ماه سال جاری در رشت برگزار شد، تصریح کرد: برگزیدگان این دوره با گذراندن مرحله دوم و سوم مدرک دریافت می کنند.

وی در ادامه از برگزاری مرحله نخست تکمیلی دوره تربیت راهنمای فضای مجازی از فردا (دوشنبه) در رشت خبرداد و گفت: این دوره با حضور اساتید کشوری با محوریت مباحثی همچون مخاطب شناسی، اصول کلاس داری، خطابه و فن بیان، شیوه های مدرن مدیریت جلسات آموزشی برگزار می شود.