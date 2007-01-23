کنگره ادبی ستیغ سخن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، امسال دبیرخانه کنگره پس ازجلسه ای در مورخه 1/9/1385 با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمد صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، مهندس علیرضا مسعودی دبیرکنگره ، و خلیل شفیعی دبیر اجرایی کنگره ، محمد حسن مردانی فرزند نصرالله مردانی آغازبه کار کرد و مقررشد علاوه بر نکوداشت استاد مردانی ، این کنگره امسال در حیطه ادبیات پایداری نیز فعالیت کند .

تاکنون بیش ازهزاراثردرزمینه ادبیات پایداری ( شعر و مقاله ) به صورت مکتوب و بیش ازپانصد اثرازطریق پست الکترونیک به دبیرخانه رسیده که پس از تنظیم آنها هیات علمی مشغول بازنگری این آثار می باشد .

همچنین بر اساس تصمیم هیئت اجرایی وعلمی کنگره ، امسال به جای چاپ ویژه نامه کنگره ، سه کتاب شعرو مقاله دانشجویی هر یک در شمارگان سه هزار نسخه و ویژه نامه شعر و مقالات دانش آموزی - که با همکاری اداره کل آموزش و پرورش فارس در حال تهیه و ویرایش می باشد - درشمارگان هزارنسخه تا اواسط بهمن ماه منتشر می شود .



شاعران و نویسندگان دعوت شده به این کنگره ادبی حمید سبزواری ، رضا امیرخانی ، حمید هنرجو ، حسین اسرافیلی ، محسن مومنی ، عباس براتی پور ، ناصر حامدی ، امیرعلی مصدق ، بهروز یاسمی ، محمد احمدی ، محسن حسن زاده لیلکوهی ، سعید بیابانکی ، ابراهیم سنایی و ... خواهند بود که ضمن حضور در مراسم ، به اختصار از جایگاه ادبی نصرالله مردانی با حاضران سخن می گویند .



حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی ، صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت سازمان صدا و سیما ، آیت الله حائری شیرازی نماینده ولی فقیه در استان فارس ، آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه دراستان بوشهر ، آیت الله سید علی اصغر دستغیب ، استاندارفارس ، جمعی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی ، شهردار شیراز ، فرماندار شیراز ، شهردار کازرون ، فرماندار کازرون و ... از جمله مدعوین این کنگره هستند .