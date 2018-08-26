شاهد تفکیک بین نسلی در سطح جامعه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: آنچه امروز سبب تحکیم قوای بنیاد خانواده می شود، اجرای برنامه‌های فرهنگی است که با تقویت این نوع برنامه‌ها می توانیم تمام اعضای خانواده را به یکدیگر نزدیک کنیم.

وی خواستار اجرای هرچه بیشتر برنامه های شاد و ایجاد نشاط اجتماعی در سطح شهر اصفهان شد و بیان داشت: در روزهای اخیر برنامه ای تحت عنوان نشاطستان در سطح شهر اصفهان برگزار شد که این برنامه با هدف تحکیم خانواده به اجرا درآمد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اعلام اینکه تجربه نشان داده است که مردم اصفهان تشنه اجرای برنامه های شاد هستند و همواره استقبال خوبی از این نوع برنامه‌ها شده است، افزود: هر کاری که از سوی مردم استقبال می‌شود این پیام را دارد که باید این برنامه ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به هفته دولت، گفت: با توجه به اینکه در هفته دولت به سر می بریم توجه به حقوق کارمندان از الزامات است و در شرایط فعلی درآمد و هزینه های کارمندان همخوانی ندارد و ضروری است که حقوق این قشر در زمان مقرر پرداخت شود.

نصر اصفهانی برگزاری جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان را یک فرصت مغتنم بر ای جذب گردشگر خواند و گفت: کیفیت این جشنواره بسیار مهم و لازم است که در سطح عالی برگزار شود که در سال های آینده شورای شهر رغبت بیشتری برای برپایی جشنواره داشته باشد.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاه ابربازی‌های چوبی در اصفهان اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه قرار است در همه مناطق شهرداری به صورت چرخشی برگزار شود.