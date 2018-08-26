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۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۵

استاندار قم مطرح کرد؛

حمایت جدی از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در قم

حمایت جدی از توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در قم

قم - استاندار قم با اشاره به اهمیت ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در قم گفت: رویکرد استان حمایت جدی از توسعه این نیروگاه‌ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و نیز هفته دولت، اظهار کرد: برنامه ریزی‌های صورت گرفته در جهت توسعه همه جانبه استان با مشارکت همه بخش‌ها و دستگاه‌های استان اجرایی می‌شود.

استاندار قم با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از ۱۸۱ طرح عمرانی در هفته دولت، گفت: ارائه‌ مناسب عملکرد دستگاه‌ها در این هفته می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی و جلب رضایت مندی مردم نقش بسزایی را داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم تسریع در ایجاد زمینه‌های اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی در قم اشاره و با بیان این که مسؤلان استان حامی تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی هستند خاطرنشان کرد: در شرایطی که نیاز به انرژی برق است اجرای این طرح‌ها باید با حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و در قالب برنامه زمانبندی مشخص انجام شود.

صادقی همچنین با اشاره به اهمیت تغییر الگوی کشت در جهت مقابله با بحران کم آبی گفت: لازم است در توسعه فضاهای سبز گونه‌های گیاهی کم آب بر کاشته شود و روش‌های آبیاری نوین و استفاده از پساب فاضلاب نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار قم داشتن محیط زیستی سالم و با نشاط را حق آحاد جامعه دانست و افزود: باید برای بهبود شرایط زندگی گام‌های مؤثری برداشته شود.

کد مطلب 4385370

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