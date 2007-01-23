میزان نارضایتی از بوش به بالاترین سطح خود رسید / اکثر آمریکایی ها اعتمادی به بوش ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ای بی سی نشان داد که اکثرآمریکایی ها

می گویند "جرج بوش" کشورشان را به مکان امن تری تبدیل نکرده و باید نظامیان آمریکایی را از عراق به منظور جلوگیری از تلفات بیشتر از این کشور بیرون بکشد نه اینکه این نظامیان در آنجا تا زمان ایجاد نظم باقی بمانند .

اکثریت مردم آمریکا - 51 درصد - به نشانه افزایش مخالفت خود برای اولین بار مخالفت شدید خود را با عملکرد بوش اعلام کردند و این در حالی بود که 17 درصد از عملکرد وی رضایت داشتند.

نتایج دیگر این نظرسنجی هم این بود که 65 درصد هم اکنون با اعزام 21 هزار و 500 نظامی آمریکا به عراق مخالف هستند. این رقم در سخنرانی تلویزیونی بوش در 10 ژانویه 61 درصد بود که نشان می دهد مخالفتها افزایش یافته است.

بر پایه این نظرسنجی، از هر پنج آمریکایی سه نفر به دموکراتها بیش از بوش برای برخورد با بحران عراق اعتماد دارند و همین میزان از کنگره می خواهند تا تلاش کند،مانع طرح افزایش نیرو در عراق شود.

محبوبیت بوش در این نظرسنجی 33 درصد اعلام شد که از ابتدای ریاست جمهوری بوش در نظرسنجی های واشنگتن پست و ای بی سی پایین ترین رقم بوده است. 54 درصد هم از عملکرد " نانسی پلوسی" سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا رضایت داشتند.

به نوشته واشنگتن پست، در حالی که قرار است بوش امشب سخنرانی سالانه خود را با موضوعات مختلفی از جمله بهداشت، انرژی ، مهاجرت و آموزش ایراد کند، اما مخالفتها با تصمیم وی مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به عراق، اجماع بالقوه درباره سیاست داخلی وی را تحت الشعاع قرار داده است.

پیش از این نیز نظرسنجی نشریه نیوزویک نشان داد که دو سوم مردم آمریکا با استراتژی جدید رئیس جمهور کشورشان در عراق مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به این کشور مخالف هستند.