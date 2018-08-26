فرار مالیاتی پزشکان گلستان کم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل، بعد از ظهر یکشنبه در خصوص فرار پزشکان از مالیات درجمع خبرنگاران استان اظهار کرد: مالیات گریزی در بین پزشکان بسیار کم است.

وی افزود: ۲۰ درصد از حقوق پزشکانی که استخدام دانشگاه علوم پزشکی هستند و در مطب ها و مکان هایی که زیر نظر دانشگاه است فعالیت می کنند آن ها برای مالیات کسر و ما بقی حقوق پرداخت می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه در حوزه خارج از دانشگاه علوم پزشکی باید دستگاه های نظارتی همچون ادارات مالیات و سازمان نظام پزشکی ورود پیدا کنند، گفت: در صورت هرگونه تخلف مردم می توانند با مراجعه به سامانه ۱۹۰ موارد را منعکس کنند و ما مکلف هستیم نام پزشک را به اداره امور مالیاتی گزارش کنیم تا مشمول تخفیف نشوند.

وی در ادامه از پیشرفت ۸۷ درصدی اورژانس بیمارستان پنجم آذر گرگان خبر داد و یادآور شد: این پروژه بعد از ۱۳ ماه فعالیت در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

تکمیل اورژانس ۵ آذر گرگان نیازمند به ۷۵ میلیارد تومان اعتبار است

فاضل با اشاره به اینکه پروژه بیمارستان پنجم آذر گرگان دارای ۱۶۰ تخت اورژانس، آی سی یو، اتاق عمل و ۳۶ تخت شیمی درمانی است، اظهار کرد: تا کنون مبلغ ۳۵ میلیارد تومان برای ساخت این پروژه هزینه شده که طبق برآوردهای انجام شده برای اتمام آن نیازمند ۷۵ میلیارد تومان اعتبار است.

وی در خصوص تعطیلی مرکز غربالگری سرطان در شرق استان، افزود: مرکز غربالگری سرطان در گنبد وجود خارجی ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: تاسیس مراکز غربالگری در کشور جزو استانداردهای وزارت خانه بود اما اکنون به این نتیجه رسیدند تجهیزات در بیمارستان های مختلف تقسیم شود.

وی درخصوص تعطیلی مرکز آنژیوگرافی در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان یادآور شد: این مرکز به دلیل مرخصی زایمان مسئول فنی و به دلیل مشکلات بیمه ای به مدت ۲۰ روز تعطیل شد که پزشک دیگری این مسئولیت را برعهده گرفت و اکنون در حال ارائه خدمت است.

فاضل اظهار کرد: در این مدت خدمات اورژانس این مرکز تعطیل نشد بلکه امکان ارائه خدمت به بیماران سرپایی را نداشت.

وی با بیان اینکه آنژیوگرافی صیاد شیرازی تنها مرکز با تعرفه دولتی در استان نیست، اظهار کرد: آنژیوگرافی بیمارستان امیرالمومنین کردکوی هم با تعرفه دولتی به مردم خدمات ارائه می کند.