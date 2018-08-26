  1. استانها
  2. اصفهان
۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

فرماندار شهرضا:

۱۹ طرح جهاد کشاورزی در شهرضا افتتاح شد

۱۹ طرح جهاد کشاورزی در شهرضا افتتاح شد

اصفهان - فرماندار شهرستان شهرضا گفت: ۱۹ طرح جهاد کشاورزی در شهرستان شهرضا افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رفیعی نژاد ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه مرکز تولید قارچ ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: این ۱۹ طرح با هزینه بالغ بر ۴ میلیارد و ۳۸۷ میلیون تومان افتتاح شد.

وی با بیان این که این مرکز از سال ۱۳۹۴ آغاز به تولید قارچ دکمه ای کرده گفت: سالانه ۳۵۰ تن قارچ در این مرکز تولید می شود.

فرماندار شهرضا ادامه داد: این مرکز با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

وی از اختصاص تسهیلات ۷۵۰ میلیون تومانی از صندوق توسعه ملی به این پروژه خبر داد و افزود: ۳۵۰ میلیون تومان نیز آورده شخصی این طرح بوده است.

رفیعی نژاد با بیان این که مساحت کلی طرح شش هزار و ۵۰۰ متر مربع است، گفت: هر سالن در این طرح یک هزار و ۲۰۰ متر است.

وی اضافه کرد: این طرح برای بیش از ۳۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

فرماندار شهرضا از افتتاح همزمان ۹ پروژه در زمینه تولیدات دام و طیور و آبزیان، دو پروژه تولیدات گیاهی، پنج طرح امور عشایر و پروژه های دیگر در زمینه آب و خاک و امور فنی و تعاونی روستایی خبر داد.

کد مطلب 4385439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها