ذبیح الله مجاهد سخنگوی رسمی طالبان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر از شرکت این گروه در مذاکرات صلح روسیه خبر داد.

مجاهد در این خصوص گفت: یک هیئت از طالبان در کنفرانس مسکو شرکت می کند.

مجاهد می گوید نشست مسکو یک کنفرانس میان ۱۳ تا ۱۵ کشور است که مسائل امنیتی و سیاسی کشورهای مربوط و منطقه را بررسی می کنند.

به گفته مجاهد؛ طالبان هم در این کنفرانس شرکت می کند و خواست طالبان را راجع به مسائل مربوط به افغانستان در آن کنفرانس ابراز می دارند.

مجاهد در خصوص اینکه «کشورهای دیگری در ارتباط به صلح و مذاکرات از طالبان دعوت کرده بودند اما طالبان نپذیرفت چرا دعوت مسکو را پذیرفت؟» گفت: کنفرانس مسکو کنفرانس مذاکره نیست، بلکه کنفرانس معلومات و سمع دیدگاهها است.

وی افزود: ما در چنین کنفرانس هایی نیز قبلا هم شرکت کرده بودیم، مثلا کنفرانس توکیو، کنفرانس پاریس.

وی در خصوص اینکه چرا امریکا و دولت افغانستان در این نشست شرکت نمی کنند نیز گفت: اشتراک امریکا و کابل در آن کنفرانس برای ما اهمیتی ندارد.

مجاهد در پایان گفت: ما مواضع سیاسی خود را در مسکو به سمع کشورهای شرکت کننده می رسانیم و راجع به مسائل افغانستان معلومات میدهیم.

به گزارش مهر، قرار است که روسیه در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) میزبان نشستی در مورد صلح افغانستان در مسکو باشد. در این نشست از نمایندگان دولت افغانستان و آمریکا و گروه طالبان دعوت شده است. اما دولت افغانستان و آمریکا این دعوت را نپذیرفته و اعلام کرده اند که نمایندگان خود را به نشست مسکو نخواهند فرستاد.

اما بعضی از کارشناسان مسائل سیاسی این نشست را مهم خوانده و اعلام کردند که دولت افغانستان می‌توانست در نشست مسکو به تمام کشورهای منطقه که نقش موثری در روند صلح و جنگ افغانستان دارند گوشزد کند که از رشد گروه داعش در افغانستان نگران نباشند و از روند صلح افغانستان حمایت قاطع و همه جانبه کنند.