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۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

سخنگوی طالبان در گفتگو با مهر:

طالبان افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت می‌کند

طالبان افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت می‌کند

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از شرکت یک هیأت این گروه در نشست مذاکرات صلح در روسیه خبر داد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی رسمی طالبان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر از شرکت این گروه در مذاکرات صلح روسیه خبر داد.

مجاهد در این خصوص گفت: یک هیئت از طالبان در کنفرانس مسکو شرکت می کند.

مجاهد می گوید نشست مسکو یک کنفرانس میان ۱۳ تا ۱۵ کشور است که مسائل امنیتی و سیاسی کشورهای مربوط و منطقه را بررسی می کنند.

به گفته مجاهد؛ طالبان هم در این کنفرانس شرکت می کند و خواست طالبان را راجع به مسائل مربوط به افغانستان در آن کنفرانس ابراز می دارند.

مجاهد در خصوص اینکه «کشورهای دیگری در ارتباط به صلح و مذاکرات از طالبان دعوت کرده بودند اما طالبان نپذیرفت چرا دعوت مسکو را پذیرفت؟» گفت: کنفرانس مسکو کنفرانس مذاکره نیست، بلکه کنفرانس معلومات و سمع دیدگاهها است.

وی افزود: ما در چنین کنفرانس هایی نیز قبلا هم شرکت کرده بودیم، مثلا کنفرانس توکیو، کنفرانس پاریس.

وی در خصوص اینکه چرا امریکا و دولت افغانستان در این نشست شرکت نمی کنند نیز گفت: اشتراک امریکا و کابل در آن کنفرانس برای ما اهمیتی ندارد.

مجاهد در پایان گفت: ما مواضع سیاسی خود را در مسکو به سمع کشورهای شرکت کننده می رسانیم و راجع به مسائل افغانستان معلومات میدهیم.

به گزارش مهر، قرار است که روسیه در تاریخ ۴ سپتامبر (۱۳ شهریور) میزبان نشستی در مورد صلح افغانستان در مسکو باشد. در این نشست از نمایندگان دولت افغانستان و آمریکا و گروه طالبان دعوت شده است. اما دولت افغانستان و آمریکا این دعوت را نپذیرفته و اعلام کرده اند که نمایندگان خود را به نشست مسکو نخواهند فرستاد.

اما بعضی از کارشناسان مسائل سیاسی این نشست را مهم خوانده و اعلام کردند که دولت افغانستان می‌توانست در نشست مسکو  به تمام کشورهای منطقه که نقش موثری در روند صلح و جنگ افغانستان دارند گوشزد کند که از رشد گروه داعش در افغانستان نگران نباشند و از روند صلح افغانستان حمایت قاطع و همه جانبه کنند.

کد مطلب 4385456

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