کولاکوویچ: با تیم خوبی بازی کردیم و از برد خوشحالیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از پیروزی بر چین گفت: ست نخست بازی برای ما سخت بود زیرا شروع خوبی نداشتیم و تحت فشار قرار گرفتیم. به نظرم این ترکیب چین، نمایش بهتری حتی از تیم لیگ ملت‌های والیبال داشت.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: درباره نتیجه هم همه دیدند که پیروز شدیم. در اواخر ست نخست بازیکنان بسیار خوب عمل کردند و سرویس‌های هدفدار و دفاع بسیار خوبی داشتند. به تدریج تا ست سوم بهتر شدیم. پایان بازی با نتیجه ۳ بر صفر برای ما خوب است زیرا حالا باید به بازی بعدی فکر کنیم.

کولاکوویچ درخصوص اینکه مسابقات‌شان هنوز در سالن اصلی در نظر گرفته شده برای مسابقات برگزار نمی شود، عنوان داشت: این برای ما بهتر است که در سالن بزرگ‌تر و استانداردی مسابقه دهیم. البته بازیکنان حرفه‌ای باید بتوانند با شرایط مختلف کنار بیایند.

او ادامه داد: ما هنوز تا مدال فاصله داریم. نمی‌دانیم در حذفی و نیمه‌نهایی با چه تیم‌هایی بازی می‌کنیم. ژاپن و یا قطر ممکن است حریفان پیش روی ما باشند.