تیم فوتبال امید چین بالاخره پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حریف تیم فوتبال امید چین در این بازی تدارکاتی، آویگنون از تیمهای لیگ دسته سوم باشگاه های فرانسه بود که در نهایت با نتیجه 4 بر یک نتیجه را واگذار کرد.

چینی ها که با یک گل از حریف خود عقب بودند با سه گل گوآ و گل پایانی دای کینگ برابر حریف نه چندان مطرح خود به پیروزی رسیدند. این تیم چهار دیدار گذشته خود را با شکست پشت سر گذاشته بود.

دوژکوویچ سرمربی تیم فوتبال امید چین پس از این پیروزی ضمن ابراز رضایت از بازی شاگردانش گفت : " همه تیم خوب بودند و نمی خواهم به بازیکن خاصی اشاره کنم".

تیم فوتبال امید چین خود را برای حضور در بازیهای المپیک سال 2008 که به میزبانی این کشور برگزار می شود آماده می کند.