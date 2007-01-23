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۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۰۹

مرد شماره دوی القاعده:

بوش تمام نیروهای ارتش آمریکا را به عراق اعزام کند / پشت اتیوپی را در سومالی به خاک می مالیم

بوش تمام نیروهای ارتش آمریکا را به عراق اعزام کند / پشت اتیوپی را در سومالی به خاک می مالیم

مرد شماره دوی شبکه تروریستی القاعده در اظهاراتی تمسخرآمیز از بوش خواست همه نظامیان آمریکایی را به عراق اعزام کند تا به زعم وی، جنگجویان القاعده آنها را تار و مار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"ایمن الظواهری" در نواری ویدئویی که امروز سه شنبه دریک سایت اینترنتی منشرشد؛ با درخواست از بوش برای اعزام تمام نظامیان ارتش آمریکا به عراق، وی را به مبارزه طلبید.

وی دراین نوار 15 دقیقه ای سخنان بوش را که اخیرا اعلام کرد درنظر دارد 20 هزار نظامی جدید به عراق اعزام کند، به تمسخر گرفت و اظهارداشت :" از بوش سوال می کنم که آیا فقط می خواهد 20 هزار نظامی به عراق اعزام کند، چرا 50 هزار یا 100 هزار نظامی اعزام نمی کند؟."

الظواهری درادامه این سخنان خود خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت : "آیا نمی دانی که سگ های عراقی به لاشه سربازان تو تشنه اند؟ پس ارتشت را اعزام کن تا به دست مبارزان ما ازبین بروند و دنیا از شر تو رها شود." 

مرد شماره دوی القاعده درباره اوضاع سومالی و دخالت اتیوپی وآمریکا در این کشور ادعا کرد:" القاعده کمر اتیوپی را درفاجعه ای که در سومالی با حمایت آمریکا در حال وقوع است، خواهد شکست."

خبردیگر این که شبکه القاعده اعلام کرد: روزشنبه یک فروند بالگرد آمریکایی از نوع بلاک را درعراق سرنگون کرد.

کد مطلب 438549

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