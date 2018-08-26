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۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۰۳

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام:

کلاه کاسکت احتمال مرگ راکب را ۴۰ درصد کاهش می دهد

کلاه کاسکت احتمال مرگ راکب را ۴۰ درصد کاهش می دهد

ایلام-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام گفت: کلاه کاسکت احتمال مرگ راکب موتورسیکلت را ۴۰ درصد کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری روز یکشنبه در حاشیه  مراسم مانور موتورسیکلت سوران قانونمند در ایلام گفت: همواره شاهد صحنه‌هایی هستیم که در آن‌ها موتورسواران به دلیل بی‌احتیاطی، حوادثی را رقم می‌زنند که منجر به تلفات جانی و یا نقص عضو می شود.

وی افزود: طبق آمارهای منتشرشده ، سالانه ۵ هزار موتورسوار در ایران جان خود را از دست می‌دهند که یک‌سوم آن‌ها در بازه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال قرار دارند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام یادآور شد: علت اصلی مرگ ۵۰ تا ۷۰ درصد از موتورسواران ضربه به سر است و این یعنی آمار مرگ‌ و میر موتورسواران می‌توانست با استفاده از کمی پلاستیک و یونولیت (کلاه کاسکت) کاهشی چشمگیر داشته باشد.

ناصری تصریح کرد: موتورسواران با علم به اینکه قرار است موتور خود را به‌طور غیرمسئولانه بتازانند از گذاشتن کلاه کاسکت امتناع می‌کنند حال آنکه این کلاه می‌تواند آن‌ها را از مرگ، ضایعات مغزی و دفرمه شدن چهره که همگی فاجعه محسوب می‌شوند، حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه کلاه کاسکت به‌طور متوسط احتمال مرگ راکب را نزدیک به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد، افزود: متأسفانه بسیاری از موتورسواران به کلاه کاسکت به دید وسیله‌ای حیاتی نگاه نکرده و از نمونه‌های بسیار بی‌کیفیت آن استفاده می‌کنند که نه جنس مناسبی دارند و نه از تمام صورت محافظت می‌کنند.

رییس پلییس راهنمایی و رانندگی استان  ایلام یادآور شد: در صورت استفاده از کلاه‌ کاسکت های با کیفیت، امید آن می‌رود که شاهد  کاهش تلفات تلفات این وسیله نقلیه باشیم.

گفتنی است درپایان این مراسم تعداد۲۰ عددکلاه ایمنی استاندارد و با کیفیت در بین موتورسیکلت سواران قانونمندتوزیع و رژه نمادین موتوری از میدان میلاد تامیدان دفاع مقدس برگزار شد.

کد مطلب 4385513

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