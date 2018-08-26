کلاه کاسکت احتمال مرگ راکب را ۴۰ درصد کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن ناصری روز یکشنبه در حاشیه مراسم مانور موتورسیکلت سوران قانونمند در ایلام گفت: همواره شاهد صحنه‌هایی هستیم که در آن‌ها موتورسواران به دلیل بی‌احتیاطی، حوادثی را رقم می‌زنند که منجر به تلفات جانی و یا نقص عضو می شود.

وی افزود: طبق آمارهای منتشرشده ، سالانه ۵ هزار موتورسوار در ایران جان خود را از دست می‌دهند که یک‌سوم آن‌ها در بازه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال قرار دارند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام یادآور شد: علت اصلی مرگ ۵۰ تا ۷۰ درصد از موتورسواران ضربه به سر است و این یعنی آمار مرگ‌ و میر موتورسواران می‌توانست با استفاده از کمی پلاستیک و یونولیت (کلاه کاسکت) کاهشی چشمگیر داشته باشد.

ناصری تصریح کرد: موتورسواران با علم به اینکه قرار است موتور خود را به‌طور غیرمسئولانه بتازانند از گذاشتن کلاه کاسکت امتناع می‌کنند حال آنکه این کلاه می‌تواند آن‌ها را از مرگ، ضایعات مغزی و دفرمه شدن چهره که همگی فاجعه محسوب می‌شوند، حفظ کند.

وی با اشاره به اینکه کلاه کاسکت به‌طور متوسط احتمال مرگ راکب را نزدیک به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد، افزود: متأسفانه بسیاری از موتورسواران به کلاه کاسکت به دید وسیله‌ای حیاتی نگاه نکرده و از نمونه‌های بسیار بی‌کیفیت آن استفاده می‌کنند که نه جنس مناسبی دارند و نه از تمام صورت محافظت می‌کنند.

رییس پلییس راهنمایی و رانندگی استان ایلام یادآور شد: در صورت استفاده از کلاه‌ کاسکت های با کیفیت، امید آن می‌رود که شاهد کاهش تلفات تلفات این وسیله نقلیه باشیم.

گفتنی است درپایان این مراسم تعداد۲۰ عددکلاه ایمنی استاندارد و با کیفیت در بین موتورسیکلت سواران قانونمندتوزیع و رژه نمادین موتوری از میدان میلاد تامیدان دفاع مقدس برگزار شد.