احتکار ۱۱ میلیارد ریالی قطعات خودرو در آق قلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی آق قلا پس از مدت ها کار اطلاعاتی موفق به کشف انبار دپو لوازم و قطعات خودرو در این شهرستان شدند.

سرهنگ فروزان ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از انبار مورد نظر چهار هزار و ۱۳۰ قطعه لوازم خودرو که به صورت غیرمجاز احتکار شده بود، کشف شد، کارشناسان ارزش این تعداد کالا را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی وی به مراجع قانونی، خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و محتکران به صورت مستمر در دستور کار پلیس گلستان قرار دارد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.