  1. استانها
  2. گلستان
۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۰۹

جانشین فرمانده انتظامی گلستان خبر داد:

احتکار ۱۱ میلیارد ریالی قطعات خودرو در آق قلا

احتکار ۱۱ میلیارد ریالی قطعات خودرو در آق قلا

آق قلا- جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از کشف انبار بزرگ دپو لوازم و قطعات خودرو به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان آق قلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی آق قلا پس از مدت ها کار اطلاعاتی موفق به کشف انبار دپو لوازم و قطعات خودرو در این شهرستان شدند.

سرهنگ فروزان ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از انبار مورد نظر چهار هزار و ۱۳۰ قطعه لوازم خودرو که به صورت غیرمجاز احتکار شده بود، کشف شد، کارشناسان ارزش این تعداد کالا را ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان با اشاره به دستگیری یک نفر در این راستا و معرفی وی به مراجع قانونی، خاطرنشان کرد: برخورد با سودجویان و محتکران به صورت مستمر در دستور کار پلیس گلستان قرار دارد و شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4385515

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها