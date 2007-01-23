کولف جانشین پیتر وایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مربی بلغاری که از سال 2000 تا 2004 مربی اندونزی بوده است جای پیتر وایت انگلیسی را گرفت که بدلیل ناکامی در مرحله انتخابی بازیهای آسه آن از کار برکنار شده بود.

مسئولان فدراسیون فوتبال اندونزی دلیل انتخاب کولف به عنوان سرمربی این تیم را آشنایی او با شخصیت بازیکنان اندونزیایی عنوان داشته اند. ایوان کولف اندونزی را در بازیهای جام ملت های آسیا و بازیهای جنوب شرق آسیا هدایت خواهد کرد.

اندونزی به همراه مالزی، تایلند و ویتنام یکی از میزبانان مسابقات جام ملتهای آسیا در سال 2007 میلادی است.