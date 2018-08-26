به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم ملی تنیس روی میز بانوان در آخرین بازی گروهی خود از ساعت ۱۸ به مصاف تیم هند رفت.

در این بازی با ترکیب ندا شهسواری، مریم صامت و مهشید اشتری مقابل حریف قدرتمند هندی قرار گرفتند. اشتری در اولین دیدار برای ایران به میدان رفت و در سه ست با نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۳ بازی را واگذار کرد.

شهسواری دومین پینگ‌پنگ باز ایران بود که کار خود را آغاز کرد و یک بازی نزدیک و تماشایی را مقابل حریف هندی انجام داد و با نتیجه سه بر دو مقابل حریفش به برتری دست یافت. شهسواری سه گیم را با نتایج ۱۲-۱۰، ۱۱-۹ و ۱۱-۵ به سود خودش پایان برد و گیم‌های دوم و چهارم را با نتایج ۱۱-۹ و ۱۱-۷ به حریف واگذار کرد.

مریم صامت دیگر ملی‌پوش ایران پشت میز قرار گرفت و با نتایج ۱۱-۷، ۱۱-۸ و ۱۱-۷ بازی را واگذار کرد. ندا شهسواری در بازی چهارم مقابل حریف هندی قرار گرفت و با نتیجه سه بر دو بازی را واگذار کرد.

در نهایت تیم هند موفق شد با نتیجه سه بر یک مقابل ملی پوشان تنیس روی میز ایران به برتری دست پیدا کند. ملی پوشان ایران امروز در اولین دیدار مقابل چین قرار گرفتند که بازی را واگذار کردند و در دیگر دیدار مقابل قطر به برتری رسیدند.

تیم ایران با یک پیروزی و دو شکست از گردونه رقابت‌ها حذف شد.