به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با سمن‌ها و بانوان شهرستان دشتی اظهار داشت: چهار سازمان مردم نهاد نیز مشغول به ثبت هستند که تا پایان سال تعداد سمن ها در شهرستان افزایش می یابد.

وی افزود: این سمن ها در حوزه های زنان خانواده، فرهنگی و اجتماعی، عمرانی، محیط زیست، نشاط اجتماعی، علمی آموزشی، حقوق شهروندی، فرهنگی هنری و گردشگری مشغول به فعالیت هستند.

نادری با بیان اینکه سمن ها نقش بسزایی در توسعه شهرستان دارند، بیان کرد: در سال جاری تاکنون سه جلسه با سازمانهای مردم نهاد در سطح شهرستان در زمینه های اصلاح الگو مصرف و مدیریت بحران تشکیل شده است.

وی به برنامه های صورت گرفته در سطح شهرستان توسط سمن ها اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش نقالی، طرح توان افزایی و تاب آوری زنان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، کارگاه‌های مهارت زندگی، اوقات فراغت و تورهای گردشگری از مهمترین برنامه ها در سطح شهرستان بوده است.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: ۵۵ تعاونی در حوزه بانوان در سطح شهرستان وجود دارد که بخش کشاورزی و صنعت دارای ۴۲۵ عضو است.

وی با بیان اینکه ۱۳ مرکز قرآنی در حوزه بانوان وجود دارد، افزود: ۶۰۰ ورزشکار سازمان یافته در حوزه بانوان در سطح شهرستان وجود دارد که افتخارات زیادی در سطح استان و کشور تاکنون کسب کردند.

نادری خاطر نشان کرد: در بخش دانش آموزی نیز بانوان به خوبی ایفای نقش کردند و افتخارات زیادی در بخش های مختلف بویژه هنری و علمی کسب کردند.

وی اضافه کرد: انتظار داریم در جهت فعالیت بیشتر این سمن ها امکانات و اعتبارات سمن ها به صورت شهرستانی توزیع شود.