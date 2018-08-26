منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان رتبه برتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی ارزیابی های عملکرد صورت گرفته توسط سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان موفق به کسب رتبه برتر کشوری میان سایر استانها و امید ذاکری مدیرکل منابع طبیعی نیز به عنوان مدیر نمونه و برتر کشوری در سال 97 انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.

رییس روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: با حکم مدیر کل حوزه ریاست و مدیریت عملکردسازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و به استناد نتایج ارزیابی و عملکرد مدیران استان ها ،مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان به عنوان مدیر نمونه و برتر کشوری شناخته شد.

محمد خسروی پور افزود : در راستای ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای ارزیابی عملکرد بر اساس تکالیف دستگاه های اجرایی جهت استقرار نظام ارزیابی عملکرد ، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان به عنوان استان برتر و مدیر کل نیز به عنوان مدیر نمونه و برترکشوری شناخته شد.

در بخشی از تقدیر نامه مدیر کل دفتر حوزه ریاست و مدیریت عملکرد سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور از امید ذاکری آمده است: ضمن قدردانی از تلاش مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و تبریک به همکاران عزیز و زحمتکش آن اداره کل ،امیدواریم با برنامه ریزی های دقیق و صحیح در زمینه پیشبرد اهداف سازمانی و تلاش کارشناسان کماکان شاهد رشد ،شکوفایی و سربلندی آن مجموعه و حفظ و ارتقا رتبه در سنوات آتی باشیم.

لازم به ذکر است در سال گذشته نیز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان و امیدذاکری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان در هفته دولت سال ۱۳۹۶،همین عنوان و رتبه برتر کشوری را کسب کرده بودند.