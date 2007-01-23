هدف از تغییر سیاست آمریکا مقابله با هژمونی ایران در منطقه است / حمله به ایران آتش سوزی بزرگی را در خاورمیانه به راه می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اینترنتی آسیا تایمز نوشت : بدون شک ما هم اکنون شاهد آغاز بازی بزرگ جدیدی درباره عراق هستیم؛همچنین آمریکا یک تغییر چشمگیر را در سیاست خود درباره عراق نشان داده که هدف آن جلوگیری ازهژمونی ایران است .

نویسنده این تحلیل خاطر نشان می کند : مسلما دولت جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا امکان همکاری واشنگتن با تهران را که از سوی گروه تحقیق عراق پیشنهاد شده، از بین برده و به جای آن گزینه خصومت و رویارویی را برگزیده است. هم اکنون گزینه درهم شکستن شبکه های ایران در عراق مطرح می شود، اما ماموریت آمریکا در عراق دقیقا چیست؟.

در ادامه این مطلب آمده است : نمای ماموریت "گسترش دموکراسی" لحظه به لحظه کم رنگ تر می شود، زیرا کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به قاهره و ریاض از کلمه دموکراسی استفاده نکرد و به جای آن بر " ثبات" و مطرح کردن این توهم تمرکز کرد که " ایرانیها می آیند".

به عقیده نویسنده،رایس که به علت نداشتن اطلاعات کافی درباره تاریخ و سیاستهای خاورمیانه دارای ضعف است؛باید هم اکنون درباره حرکت سریع به طرف مقابله نظامی با ایران به علت برنامه هسته ای آن و فشار سخت اسرائیل برای اقدام در زمان کنونی و پیش از آنکه ایران به نقطه بدون بازگشت برسد؛ تفکر و تعمق کند. البته وی همچنین باید پیش از آنکه دولت بوش به یک " اردک چلاق" تبدیل شود، به این مسئله فکر کند.

در ادامه تحلیل آسیا تایمز با اشاره به اقدامات بوش از جمله استقرار یک گروه ناو هواپیمابر درخلیج فارس آمده است : مشکل این مسئله این است که این راهکار به احتمال تلافی ایران درعراق، واکنش منطقه ای و تهدیدها برای اقتصاد جهانی که درنتیجه کاهش انتقال نفت درتنگه هرمز صورت می گیرد، توجهی ندارد .

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این تحلیل آمده است : یک جنگ محدود با ایران احتمالا یک آتش سوزی بزرگ منطقه ای را در پی خواهد داشت و اساسا حوادث در عراق ( وهمچنین افغانستان) را بدتر می کند و شاید آمریکا را به طرف " تغییر نظام" در تهران با وجود نبود نیروهای لازم حتی برای یک جنگ محدود سوق دهد؛ این به معنای توسعه جنگ عراق به ایران با برخی پیامدهای خواسته و ناخواسته است که یکی از این پیامدها محرومیت روسیه از سپر ایران است که هم اکنون از آن در برابر قدرت نظامی آمریکا برخوردار است.

نویسنده خاطر نشان می کند : البته چین هم از چنین نتیجه ای از نظر ژئواستراتژیک سودی نخواهد برد و این به علت روابط جدید با ایران در زمینه انرژی است؛ پیامدهای ژئوپلیتیک برای چین و روسیه آنقدر جدی است که سیاستگزاران آنها نمی توانند از آن چشم پوشی کنند.

در پایان این تحلیل این سوال مطرح شده است : آیا رقابت آمریکا و ایران حلقه بیرونی یک جنگ سرد جدید و گسترده تر بین آمریکا و قدرتهای مخالف چین و روسیه است؟.