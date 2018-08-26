به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، نشست هماهنگی و برنامه ریزی لیگ برتر بانوان یادواره شادروان بانو نامدار در سال ۹۷ با حضور تیم های پیکان تهران، ذوب آهن اصفهان، شهرداری سمنان، نماینده خراسان رضوی، البرز، شیدفر آمل و نشاط مهرفارس برگزار شد. در این نشست شیوه برگزاری مسابقات با هدف کیفی سازی سطح مسابقات و مدیریت هزینه مسابقات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اخلاق مداری، رعایت نظم شرکت در مسابقات و برنامه ریزی علمی برای آماده سازی تیم ها، بهره گیری از مربیان متخصص و مجرب مورد تاکید قرار گرفت. استفاده از ملی پوشان در باشگاه ها با رعایت شان و منزلت در عقد قرارداد و تعیین مبلغ یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بود.