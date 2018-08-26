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۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

تکلیف شرکت‌کننده های لیگ والیبال بانوان مشخص شد

تکلیف شرکت‌کننده های لیگ والیبال بانوان مشخص شد

جلسه شورای لیگ برتر بانوان در کمپ تیم های ملی والیبال برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، نشست هماهنگی و برنامه ریزی لیگ برتر بانوان یادواره شادروان بانو نامدار در سال ۹۷ با حضور تیم های پیکان تهران، ذوب آهن اصفهان، شهرداری سمنان، نماینده خراسان رضوی، البرز، شیدفر آمل و نشاط مهرفارس برگزار شد. در این نشست شیوه برگزاری مسابقات با هدف کیفی سازی سطح مسابقات و مدیریت هزینه مسابقات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اخلاق مداری، رعایت نظم شرکت در مسابقات و برنامه ریزی علمی برای آماده سازی تیم ها، بهره گیری از مربیان متخصص و مجرب مورد تاکید قرار گرفت. استفاده از ملی پوشان در باشگاه ها با رعایت شان و منزلت در عقد قرارداد و تعیین مبلغ یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بود.

کد مطلب 4385609
مهدی مرتضویان

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