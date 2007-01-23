مصرف هر وعده ماده قندی 45 دقیقه دهان را اسیدی می کند / هر حبه قند 20 کیلو کالری انرژی وارد بدن می کند

دکتر سید علی کشاورز ، متخصص تغذیه در گفتگو با خبرنگار افزود: هر حبه قند 5 گرم است و قندهایی که به صورت دستی تبدیل به حبه می شوند حدود 2 تا 10 گرم است که با مصرف آن حدود 20 کیلو کالری داده می شود ، بنابراین در صورتی که روزانه 5 فنجان چای و هرکدام با 2 قند مصرف شود میزان 200 کیلو کالری انرژی وارد بدن می شود.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای صنعتی ثروتمند مصرف شکر زیاد است ، گفت: قند باعث تولید انرژی در بدن می شود و هیچ گونه ارزش تغذیه ای ندارد چرا که حتی باعث پوسیدگی دندان های مصرف کننده نیز می شود.

این متخصص تغذیه اظهار داشت: مصرف زیاد قند و شکر و مواد قندی باعث تبدیل آن به چربی در بدن می شود و تجمع چربی ها هم چاقی را به همراه خواهد داشت و در نهایت باعث بروز بیماریهای قلبی و عروقی خواهد شد.

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: قند و شکر در انواع مختلف مواد غذایی و خوراکی نظیر نوشابه، شربت، شیرینی ها می شود و با توجه کم تحرکی افراد نسبت به گذشته می تواند باعث خطرات جدی برای سلامتی و کاهش طول عمر افرادی که در این زمینه افراط می کنند ، خواهد شد.